涉接受中資賄選 屏東縣議員郭再添夫婦起訴

屏東縣議員郭再添涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，屏東地檢署今依違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌對郭再添夫婦提起公訴。（資料照）

2023/11/02 11:44

〔記者李立法、陳彥廷／屏東報導〕無黨籍屏東縣議員郭再添與其中國籍王姓妻子在去年底選舉期間，涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，屏東地檢署今天依違反反滲透法、藥事法及選罷法等罪嫌對郭再添夫婦提起公訴。

此外，郭再添在選舉期間，夥同多名支持者前往新園鄉陳姓鄉民代表候選人競選服務處包圍滋事，並毆打陳姓候選人，無視警方制止，出言恐嚇，檢方一併依妨害公務、恐嚇等罪起訴郭再添及多位涉案支持者。

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郭再添手機不通，記者尚無法取得聯繫，未能得知其回應。

屏檢調查，郭再添夫婦明知「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」是未經衛福部核准輸入的藥品及醫療器材，屬禁藥，竟自去年5月間起，接受滲透來源自中國廣東省相關臺辦機關、人員資助，引進「蓮花清瘟膠囊」40箱、「DEWEI快篩試劑」2箱，置於郭競選服務處發放給有投票權的選民，並在其臉書張貼可至競選服務處領取的文章，涉嫌違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法等罪嫌。

檢方表示，郭再添現為屏東縣議員，竟甘為滲透來源所運用，在疫情期間輸入禁藥及未經核准的醫療器材，利用民眾亟欲治病的心態，滿足其個人競選利益，對台灣民主秩序戕害甚鉅，又以聚眾包圍同選區次級民意代表競選服務處的暴力手段脅迫、抗拒員警依法執行職務，嚴重侵害他人及社會法益，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢察官並認為郭再添的王姓妻子定居於台灣長達20年，自88年起擔任「廣東○○茶業有限公司」法定代表人，為避免喪失中國地區公司代表人資格，不願辦理註銷中國戶籍，而融入我國民主秩序生活狀況，一面享受自由，另一面卻又配合滲透來源自中國的統戰工作，造成我國選舉風氣敗壞，建請法官量處次重於郭再添的刑度，以資警惕。

屏東縣議員郭再添夫婦涉嫌接受中資，從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，今被屏東地檢署起訴。（屏東地檢署提供）

屏東縣議員郭再添夫婦涉嫌接受中資從中國引進未經衛福部核准輸入的「蓮花清瘟膠囊」及「DEWEI快篩試劑」，置於競選服務處供選民索取並發放，今被屏東地檢署起訴。（屏東地檢署提供）

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