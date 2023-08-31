「免掛號費」賄選！新黨新北議員候選人林霈宸判刑

新北市平地原住民議員候選人林霈宸。（取自林霈宸臉書）

2023/08/31 12:51

〔記者王定傳／新北報導〕新黨新北市平地原住民議員候選人林霈宸不具醫師資格，卻擅自問診、開立藥方，並詐領健保費，另又以「免除掛號費」賄選，甚至違法自中國輸入中國製武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑來台販售；新北地方法院審理，依違反醫師法、公職人員選舉罷免法判2年徒刑，不得易科罰金，另犯醫療器材管理法判刑3月，得易科罰金。

檢調調查，林霈宸是「維聖集團」執行長，該集團下設「淯陞診所」及「淯宸生物科技有限公司」。

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檢方調查，林霈宸僅具護理師資格，去年6月至去年10月底竟有在診所問診、開立藥方等醫療行為，並以診所駐診李姓醫師名義詐領健保費34萬餘元。

檢調調查，去年9月初，林女還在臉書「新北市平地原住民議員候選人林霈宸」貼文「淯陞診所開放原住民免掛號費，社工服務人員免費」，並向2名具平地原住民身分且皆設籍新北市的選民說「這次看診無須支付費用，議員選舉時請多多支持」，免除2人掛號費各150元。

不僅如此，林女從去年5月起，先以親友名義，透過新黨及一家生物科技公司輸入14箱中國製快篩（每箱100劑），並於同年6月間，將其中600劑以每劑50元價格出售給張姓民眾。

法院審理時，林霈宸均認罪，合議庭審理認為，林女賄選行為不僅敗壞選風，更破壞選舉公平及公正性；假冒醫師看診犯行，罔顧病患接受合格醫師治療的權益，存有危害病患生命、身體的嚴重潛在風險；違法輸入快篩並販賣，則有害主管機關對醫療器材安全性的審核控管，並危及消費者使用醫療器材的安全。

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