下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣變化。（氣象署提供）

明晚（19日）週一開始變天。中央氣象署預報，週一桃園以北、宜蘭降雨時間長，晚間強烈大陸冷氣團報到，各地開始降溫，最冷時間點是週四清晨，局部地區下探8度，週末才逐漸回溫。週四及週五清晨高山有降雪機會。

週末逐漸回溫

預報員曾昭誠說明，週一白天東北季風增強，週一晚間強烈大陸冷氣團報到，並影響到週五。週末冷空氣減弱，各地氣溫慢慢回升。菲律賓東方海面的洛鞍颱風未來兩天會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣天氣無直接影響。

溫度方面，曾昭誠指出，週一白天，北部、宜蘭氣溫略降，晚間則明顯下降。週二氣溫下滑，越晚越冷，白天16至18度，晚間降至13至15度。

週二至週五冷意明顯

週二晚間至週五清晨冷意明顯。低溫方面，中部以北、宜蘭清晨11至13度，南部、花東13至15度；白天溫度，北部、宜蘭15度左右，中南部、花東介於16至20度。最冷時間點落在週四清晨，雙北沿海、北部近山區受冷空氣直接影響，局部下探8至10度。

另外，曾昭誠表示，週四及週五清晨，中部及花蓮3000公尺以上、北部及宜蘭2000公尺以上山區，清晨有結冰、下雪、下冰霰的機會。

降雨方面，曾昭誠說明，週一白天東北季風增強，迎風面北部、東半部有雨，特別是桃園以北、宜蘭降雨明顯；週一晚間至週三，迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有大雨機會，中南部山區也可能有雨。

週四及週五雨勢趨緩，但迎風面北部、東半部、恆春半島有雨；週末冷氣團減弱，基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有降雨機會，其他地區多雲到晴。

曾昭誠提醒，週一起迎風面有雨，沿海離島風浪增強；清晨中南部留意局部霧影響能見度；晚間冷空氣南下各地降溫。週一至週三宜蘭、基隆北海岸有較大雨勢機會。

