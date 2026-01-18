濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

經過約一週的好天氣之後，本週又將明顯降溫。（資料照）

過去一週各地天氣舒適，整體上多雲到晴，但本週揮別好天氣，各地漸漸降溫，北台灣將出現降雨。天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今天（18日）分析未來一週冷空氣變化，將分三部曲，首先明天（19日）東北季風將增強，再來是直逼寒流邊緣的大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，週三、週四（21、22日）預計是最冷的時候，直到週五（23日）冷氣團減弱，氣溫才會有所回升。

吳聖宇今天在臉書發文指出，目前台灣南北各有一個低氣壓系統，南邊是15日生成的今年首颱「洛鞍」，對台灣陸地雖無直接影響，但其外圍風場有間接加強台灣附近東北到偏北風的現象。至於北邊的低氣壓系統，則是來自前兩、三天出現在廣東、福建的700hpa短波槽，逐漸向東北移動經過台灣附近後，跟洛鞍颱風的低壓區南北串連，台灣位於其左側，因此風向上為偏北到東北風，風力也較為增強。不過總體來說，對台灣天氣影響算是有限。

吳聖宇接著說，明天北方大陸高壓前緣逐漸向南延伸，來到浙江、福建、台灣北方海面一帶，台灣附近的東北風強度會逐漸增強，由於是大陸高壓帶來的東北風，因此預報上是以東北季風增強來說明。迎風面的桃園以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭到北花蓮一帶降雨會逐漸出現，時間越晚降雨就會越增多，天氣逐漸轉變，其他地方大致還是維持多雲到晴的天氣為主。

週一北部、東北部白天高溫較為下降，可能降到19至22度，中部及花東地區高溫23至25度，南部高溫仍有25至27度；入夜後到週二清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫12至14度或以下，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區低溫也有可能降到14度或以下，日夜溫差變化仍較明顯。

週二將會有深厚而較冷的空氣逐漸來到台灣上空，台灣附近底層東北季風持續較強，冷平流漸趨明顯，因此預報用詞變成是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。迎風面新竹以北、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東一帶有短暫陣雨預報資料顯示基隆北海岸、大台北山區、宜蘭局部地區有較多累積雨量發生機會，新竹以南地區則大致還是多雲或有陽光的天氣型態。

週二溫度開始有較明顯的下降，尤其下半天開始。預估北部、東北部20日白天的高溫會先降到16至18度，中部及花東地區高溫會降到20至23度，南部高溫也會降到23至25度。夜晚到週三清晨低溫降低就更為明顯，中北部、東北部都市地區低溫降到12至14度，空曠地區可能降到10至12度或以下，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12至14度或以下，開始感受到比較明顯的寒意。

吳聖宇表示，週三、週四這兩天將會是底層冷平流最強的兩天，週五才會減弱，預估苗栗以北、東半部、恆春半島週三到週五都是容易有短暫陣雨的天氣，其中在基隆北海岸、大台北山區以及宜蘭局部地區仍可能有較多的累積雨量，中南部平地雲量偏多，山區有局部短暫陣雨，高海拔（3000公尺或以上）山區有降雪的機會，整體偏向濕冷，預估水氣最快要到週五晚間才會逐漸轉乾，到時候才有機會擺脫濕冷的天氣型態。

溫度方面，週三、週四溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13至16度之間，中部及花東高溫17至20度，南部微高一點高溫有20至22度左右；夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區可能降到8至10度左右，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區可能降到11至13度或以下。週五溫度就會開始慢慢回升，北部、東北部白天高溫16至18度，中部及花東地區19至21度，南部則是21至23度；週五晚間到週六清晨中北部、東北部都市地區低溫11至14度，空曠地區仍可能降到10度或以下，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區仍有可能降到14度或以下。

週六冷平流明顯趨緩，空氣轉乾西半部普遍有機會看到陽光，東半部還有些零星降雨的機會，白天各地溫度會再回升，北部、東北部白天高溫可以來到18至20度，花東地區20至22度，中南部22至24度；夜晚到週日清晨中北部、東北部都市地區低溫12至15度，空曠地區仍有10至12度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫14度或以下，仍要留意輻射冷卻低溫發生的機會。

不過週日又將有一波較弱的東北季風南下，台灣附近底層風向再轉為東北風，風速也增強，將持續影響到下週一（26日）白天，要等到26日晚間才會減弱。迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭到花東一帶降雨機會將會再度增多，桃園及以南地區仍不受影響，維持多雲到晴天氣。溫度則沒有明顯變化，跟週六的情況類似。再下一波冷空氣看起來很可能在27日晚間又會再度報到，強度也是較強一點的類型，不過時間尚早，後面預報再持續觀察。

