挖到寶！全球最大紫星藍寶石亮相 「淨土之星」估價百億

一顆石頭竟然價值近百億台幣？美聯社報導，斯里蘭卡寶石商週六（17日）在首都可倫坡公開展示一顆號稱「全球最大」的天然紫星藍寶石（Purple Star Sapphire）。這顆重達3563克拉的稀世珍寶，被命名為「淨土之星（Star of Pure Land）」，估計市場價值至少高達3億美元（約新台幣94.8億元）。

重達3563克拉 完美六射星光

寶石學顧問阿馬拉辛哈（Ashan Amarasinghe）在發布會上表示，這是目前紀錄上全世界最大的天然紫星藍寶石。他指出，這顆寶石最珍貴之處不僅在於巨大的體積，更在於其表面呈現出清晰且完美的「星光效應（asterism）」。在特定光線下，寶石中心會浮現出明顯的6道星芒，在同類礦石中極為罕見。

這顆已經過拋光處理的寶石，目前由自稱「淨土之星團隊（Star of Pure Land Team）」的業主擁有。出於安全考量，擁有者選擇保持匿名。據其中1名業主透露，這顆原石是2023年在素有「寶石之城」美譽的拉特納普勒（Rathnapura）附近礦坑被發現。

業者表示，2023年與其他寶石一同購入，直到2年後才驚覺這顆石頭非比尋常，隨即送往2家實驗室進行認證。阿馬拉辛哈指出，經國際鑑價師評估，這顆紫星藍寶石的價值介於3億美元至4億美元（約新台幣94.8億元至126.4億元）之間。斯里蘭卡長期以來以出產色澤獨特、淨度極高的藍寶石聞名於世。

