為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    挖到寶！全球最大紫星藍寶石亮相 「淨土之星」估價百億

    2026/01/18 18:01 編譯陳成良／綜合報導
    斯里蘭卡17日展出經GIA認證、號稱全球最大的天然紫星藍寶石「淨土之星」，這顆重達3563克拉的稀世珍寶估值近百億台幣，其獨特的紫色光澤與巨大體積震驚珠寶界。（法新社）

    斯里蘭卡17日展出經GIA認證、號稱全球最大的天然紫星藍寶石「淨土之星」，這顆重達3563克拉的稀世珍寶估值近百億台幣，其獨特的紫色光澤與巨大體積震驚珠寶界。（法新社）

    一顆石頭竟然價值近百億台幣？美聯社報導，斯里蘭卡寶石商週六（17日）在首都可倫坡公開展示一顆號稱「全球最大」的天然紫星藍寶石（Purple Star Sapphire）。這顆重達3563克拉的稀世珍寶，被命名為「淨土之星（Star of Pure Land）」，估計市場價值至少高達3億美元（約新台幣94.8億元）。

    重達3563克拉 完美六射星光

    寶石學顧問阿馬拉辛哈（Ashan Amarasinghe）在發布會上表示，這是目前紀錄上全世界最大的天然紫星藍寶石。他指出，這顆寶石最珍貴之處不僅在於巨大的體積，更在於其表面呈現出清晰且完美的「星光效應（asterism）」。在特定光線下，寶石中心會浮現出明顯的6道星芒，在同類礦石中極為罕見。

    這顆已經過拋光處理的寶石，目前由自稱「淨土之星團隊（Star of Pure Land Team）」的業主擁有。出於安全考量，擁有者選擇保持匿名。據其中1名業主透露，這顆原石是2023年在素有「寶石之城」美譽的拉特納普勒（Rathnapura）附近礦坑被發現。

    業者表示，2023年與其他寶石一同購入，直到2年後才驚覺這顆石頭非比尋常，隨即送往2家實驗室進行認證。阿馬拉辛哈指出，經國際鑑價師評估，這顆紫星藍寶石的價值介於3億美元至4億美元（約新台幣94.8億元至126.4億元）之間。斯里蘭卡長期以來以出產色澤獨特、淨度極高的藍寶石聞名於世。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播