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「在監投票」桃市選委會抗告成功 最高行：北監不必設投票所

在監投票案，桃市選委會抗告成功，最高行廢棄原裁定，北監不必設投票所。（資料照，記者楊國文攝）

在監投票案，桃市選委會抗告成功，最高行廢棄原裁定，北監不必設投票所。（資料照，記者楊國文攝）

2023/11/16 17:14

〔記者楊國文／台北報導〕林姓受刑人因明年總統和立委選舉無法投票，聲請定暫時狀態假處分，要求在台北監獄設投票所，台北高等行政法院裁准，桃園市選委會不服提抗告，最高行政法院日前趕在選前第60天，破例公開審理此案。最高行政法院今將原裁定廢棄駁回，即桃選會抗告成功，林男要求在北監設投票所無望。

林姓受刑人將戶籍於2019年12月遷入桃園市龜山區宏德新村2號，也就是台北監獄，他至2024年1月13日投票日為止將在獄中待超過4年，期間均未投票過，他主張有權參與投票，要求北監應在明年1月13日前設置投開票所讓他投票遭拒，因而提起行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分。

台北高等行法院認定，受刑人雖在監執行，仍享有投票權，10月裁定，在本案訴訟確定前，北監應設置投票所供林男行使投票權。桃委會不服提起抗告。

桃市選委、中選會律師表示，選罷法規定，投票所要公開設置，而監所是封閉場所，無法讓民眾監督完整投票過程，違反公開、平等原則，另外，若北監設投票所供林男投票，投票結果不難查知，將違反秘投票原則。若在監所設投票所，因屬特設投票所，考量監所情況特殊，應有特別立法的規範，以避免爭議。

林男律師團指出，只是「穿囚服的國民」依據正副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、釋字499號解釋等規定，設籍在北監的林男有投票權，他只是「穿囚服的國民」，有權要求北監設置投票所，中選會不能將北監設置投票所視為替林男「量身訂做」，且依今年4月底為止統計指出，像林男設籍在北監的受刑人有123人之多，若未設置投票所是裁量怠惰、恣意違法結果。

「在監投票案」桃市選委會抗告成功，最高行廢棄原裁定，指北監不必設投票所。（資料照）

「在監投票案」桃市選委會抗告成功，最高行廢棄原裁定，指北監不必設投票所。（資料照）

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