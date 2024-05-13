小隊長涉足賭博機房 台中市警局長李文章：分局一併究責

台中市警察局長李文章今天在市議會答詢時強調，針對前市刑大大隊長林明佐涉嫌洩密、霧峰分局林姓小隊長現身賭博機房兩案，警局已設專案小組調查。（記者蘇金鳳攝）

2024/05/13 11:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市警局近日發生警紀爭議，前刑大大隊長林明佐涉嫌洩密，霧峰分局林姓小隊長在警方搜索前現身賭博機房，局長李文章今天在台中市議會答詢時強調，員警違法犯紀依法究辦，兩案都已由專案小組調查，分局也有考管監督責任，霧峰分局長、副局長、偵查隊長都要一併追究責任。

民進黨市議員林祈烽、施志昌及鄭功進3人今天在市議會質詢，警察風紀非常重要，這兩案關係到員警士氣，擔心有未爆彈，追問目前市警局如何處理這兩案？

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李文章表示，只要員警違法者依法究辦，不會不包庇 不會縱放，警局都有相關機制，也有有專案在進行調查，已要求各分局、各大隊、各科室，一定要重視風紀問題，若再有如此行為，要嚴懲嚴辦。

李文章指出，霧峰分局林姓小隊長是輔導對象，先前在平常都有告誡，當天還在不知情下到現場，「這個狀況，會要追究」，分局都有考管、監督的責任，霧峰分局長、副局長、隊長都要一併追究責任。

林祈烽質疑，林姓小隊長跟對方已熟識10多年，輔導應該積極。

李文章表示，該列冊輔導就該列冊輔導，該處分就處分，該列汰除對象就要汰除，接連警紀的問題，一定會嚴加整頓，不容許再發生類似案件，至於汰除就是功將相抵超過18支申誡，就是2大過，就要汰除，不辭職輔導使之辭職。

李文章表示，相關規定都依警政署的規定來做，沒有窒礙難行，他到台中市已汰除2位員警，其中一位有偷竊癖，輔導無用就淘除。

民進黨中市議員林祈烽（左一）今天在市議會質詢時擔心台中市警紀問題。（記者蘇金鳳攝）

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