「在監投票」抗告案開庭 受刑人律師：應讓設籍北監受刑人可投票

林姓受刑人律師團成員薛煒育、陳宜均、謝孟羽律師（從左至右）。（記者楊國文攝）

2023/11/14 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕我國明年1月13日舉行正副總統及立委選舉，台北監獄林姓受刑人因無法投票聲請定暫時狀態假處分，台北高等行政法院裁定，桃園市選舉委員會在訴訟確定前，應先在台北監獄內設置投票所讓他投票，桃園市選委會不服提抗告，最高行政法院今罕見開庭審理，桃市選委會、中選會律師主張，在監所設投票所違反秘密投票規定，不符公開、平等原則，林男律師團認為，受刑人只是「穿囚服的國民」，在現行法規定下即可設投票所，讓設籍北監的123名受刑人行使投票權，最快近日做出裁定結果。

林姓受刑人將戶籍於2019年12月遷入桃園市龜山區宏德新村2號，也就是台北監獄，他至2024年1月13日投票日為止將在獄中待超過4年，期間均未投票過，他主張有權參與投票，要求北監應在明年1月13日前設置投開票所讓他投票，提起行政訴訟和聲請定暫時狀態假處分。

請繼續往下閱讀...

台北高等行法院認定，受刑人雖在監執行，仍享有投票權，今年10月裁定，在本案訴訟確定前，北監應設置投票所供林男行使投票權。桃市選委會、中選會不服提起抗告。

最高行政法院考量此案社會矚目，日前受理後快馬加鞭作業，受命法官簡慧娟今罕見開庭審理，上午傳喚林男的律師團、法扶會律師薛煒育、謝孟羽、陳宜均、桃市選委會及中選會律師顏碧志出庭答辯，說明訴訟理由。

顏碧志表示，選罷法規定，投票所要公開設置，而監所是封閉場所，無法讓民眾監督完整投票過程，違反公開、平等原則，另外，若北監設投票所供林男投票，投票結果不難查知，將違反秘投票原則。

顏碧志指出，林男有投票權，但選舉要得到國人信賴，須採公正、公平原則，在監所內設投票所，屬特設投票所，考量監所情況特殊，在監所特設投票所，應該要有明文規範，以避免爭議。

林男律師團反駁指出，依據正副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法規定、大法官釋字499號、469號解釋，設籍在北監的林男有投票權，只是「穿囚服的國民」，有權要求北監設置投票所，中選會不能將北監設置投票所視為替林男「量身訂做」，且依今年4月底為止統計指出，像林男設籍在北監的受刑人有123人之多，若未設置投票所是裁量怠惰、恣意違法結果。

此外，在監所設置投票所，可分為「戒護區」、「非戒護區」，一般民眾均可入內投票或監票，並無違反秘密投票規定。

簡慧娟法官詢問，目前像林男提起訴訟、假處分案有多少件？中選會律師顏碧志表示，包括林男在內，目前台北高等行政法院有7件、高雄高等行政法院有3件。

桃園市選委會、中選會共同委任律師顏碧志。（記者楊國文攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法