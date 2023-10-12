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北高行裁准「北監」設投票所 矯正署回應了

北高行裁定桃市選委會應於北監（見圖）內設投票所，供林姓受刑人投票。（資料照）

北高行裁定桃市選委會應於北監（見圖）內設投票所，供林姓受刑人投票。（資料照）

2023/10/12 21:25

〔記者吳政峰／台北報導〕台北監獄一名林姓受刑人，不滿無法投下明年1月13日舉辦的第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉票，興訟聲請定暫時狀態假處分，要求桃園市選舉委員會於本案行政訴訟確定前，應先於北監內設置投票所，承審的台北高等行政法院12日裁准。矯正署表示，本案尚未確定，將視終審法院裁判結果再行處理。

矯正署指出，有關林男聲請假處分事件，據瞭解，相對人桃園市選舉委員會將提抗告，本案尚未最後決定。因此，矯正署所屬矯正機關是否設置投票處所，將待法院最後裁判結果再行處理。

林男的戶籍於2019年12月遷入桃園市龜山區宏德新村2號，也就是台北監獄，至2024年1月13日投票日為止，將在獄中待超過4年，他興訟主張可以參與投票，提出本件聲請。

台北高等行政法院表示，桃委會雖稱受刑人可依外出規定申請出來投票，然而，依監獄行刑法規定及立法理由，受刑人外出制度是為了強化其就業職能、才藝或技能，且應符合「在監執行逾3月」與「行狀善良」或「具特殊才藝或技能」的外出要件，如未符合，自然無法依規定外出。

合議庭指出，受刑人縱使不符合外出要件，仍享有投票權，國家仍應以其他方式（例如依法設置適當投票所）保障其投票權，且一般國民具在籍的選舉權人，毋須「行狀善良」或「具特殊才藝或技能」才能投票，同理，穿著囚服的國民（受刑人）毋須具備上述品性或技能便可投票。

合議庭認為，歐洲各國受刑人在即將到來的歐州會議選舉，會採取監所內設置投票所供所有受刑人投票的方式；反觀我國，林男是在籍選民、身分單純，卻無法在監投票，導致只能請求法院救濟，如果未准許聲請，將嚴重影響民主法制及基本權制度保障

綜上，合議庭裁定桃市選委會應於本案行政訴訟確定前，應先於北監內設置投票所供林男投票。可抗告。

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