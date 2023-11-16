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情慾按摩「老店」20年沒漲價 業者被抓吐苦水：為了留住老顧客

警方持票搜索一間色情按摩老店，發現店內20年沒漲價。（民眾提供）

警方持票搜索一間色情按摩老店，發現店內20年沒漲價。（民眾提供）

2023/11/16 17:44

〔記者王捷／台南報導〕南警五分局昨晚持搜索票突襲台南北區1間色情按摩「老店」，帶回2名約40歲的小姐、3名男客，還有周姓負責人與櫃台人員。該店曾是台南色情按摩的代表，有多次被警方查緝的紀錄，這次又被警方逮到，還發現這間「老店」20年沒漲價；負責人周男嘆氣稱「小姐難找、錢難賺」，為留住老顧客都不敢漲價。

這家按摩店過去相當知名，每次被警方查獲就換店名，但年紀稍長的老顧客一聽到「台南五木路」這個暗號，眼睛立刻一亮，因為「五木」就是店址路名林森路，「林森」兩字加起來剛好有5個「木」。

周姓業者說，過去店裡有眾多小姐，每位小姐都有自己的「名牌」號碼，不少男客會在論壇上分享「名牌」，甚至有些小姐離職後，其他小姐還會爭搶「名牌」。

但情色市場隨著外籍女子加入後已有所改變，俗稱的「半套按摩店」也因容易被檢舉轉移到日租套房、飯店中，改做「一樓一鳳」應召站；由於現在兼職管道增加，從事色情按摩的小姐變少，現在已少見半套按摩店，不過仍持續接獲檢舉。

警方在蒐證完成後申請搜索票進行搜索，並以妨害風化罪法辦周男與櫃台人員，2名小姐和3名男客，則以社會秩序維護法處以罰鍰。

被問到色情按摩店20年未漲價，周男嘆氣表示，像他這樣設招牌的按摩店，競爭不過躲在飯店裡的「一樓一鳳」應召站，因有被抓風險，所以小姐很難找，他為了留住客人不敢漲價。

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