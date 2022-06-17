按摩妹問他「要不要用出來」 他說「好」業者就GG了

警方在前鎮區某養生會館查獲半套服務。負責人稱是小姐個人行為被法官打臉。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

2022/06/17 11:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子到高雄前鎮區某養生會館按摩，按摩妹按到一半時，吳男起生理反應，小姐主動問他「要不要用出來」，他說「好」，然後警察上門臨檢，當場查獲色情交易，施姓負責人辯稱是小姐個人行為，但法官認為店內櫃台有放保險套，店裡還有大量監視器及反鎖裝置，因此不採信施男說詞，依妨害風化罪判徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，去年3月23日下午3點多，吳姓男子路過前鎮區某養生會館時，想說最近壓力大，於是入門找小姐幫他按摩抒壓，小姐帶他進房後，一開始先是正常按摩，但「愈按愈下面」，吳男起了生理反應，小姐主動問他「要不要用出來」，他說「好」，然後小姐就開始幫他做半套服務。

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幾分鐘後，吳男「滿足了」，穿衣準備離去時，剛好遇到警察上門臨檢，警方在包廂裡找到沾有體液的衛生紙團等證物，當場將按摩小姐、吳男及會館施姓負責人帶回偵訊。

警訊時，吳男和按摩小姐坦承有做半套服務，但施男則否認媒介色情，辯稱會館有三申五令要求不得做性服務，一切都是小姐的個人行為。但法官根據勘驗報告，發現會館內每個包廂都設有量監視器及反鎖裝置，且櫃台裡還放著大量保險套。

法官認為，保險套屬於私密物品，會館如果不是基於營業所需，何以在會館重要運營樞紐的櫃台抽屜放置保險套，雖然施男辯稱保險套可能是小姐和男友約會時所用，但如果小姐要放私人物品在公司櫃台，施男為何不制止？因此不採信施男說詞，依圖利容留猥褻罪判徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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