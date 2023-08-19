養生館掛羊頭賣狗肉 暗藏春色被搗破逮回21人

養生館黃姓負責人、工作人員被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/19 11:28

〔記者邱俊福／台北報導〕掛羊頭賣狗肉！北市長春路上一棟大樓內的養生館，暗藏春色，透過網站主打多位身材曼妙、年輕小姐可供挑選藉以招攬男客，從事色情按摩、半套及全套性交易，轄區北市警中山分局中一派出所據報蒐證，日前調動大批警力佯裝顧客，經控制現場後，一舉破獲，逮捕40歲黃姓負責人，以及員工與正在性交易的男客及應召女子等共21人，依法究辦。

警方調查，該色情養生館於該大樓內承租半年，店內隔出10多間包廂，實際從事半套的色情按摩，且為大肆招攬男客上門，製作網頁強調全新裝潢、豪華包廂，並PO上許多美眉的美照以及三圍，可供挑選，半套價格則根據美眉素質2800元至3500元不等，倘若顧客要求全套，則加價3000元。

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為躲避查緝，該店內、外佈滿監視器網絡，人員出入管制使用金屬探測器過濾，甚至以企業化經營方式提供刷信用卡買單。

警方獲報後，經派員查察蒐證，本月2日調派警力，先佯裝顧客誘騙工作人員開門後，控制櫃台人員，隨即衝入各個包廂查察，許多正要進行性交易的應召女與男客，見突然有穿著便衣的警察衝入，嚇得驚慌失色，趕緊穿著衣物。

警方逮捕黃姓負責人、員工等5人，以及男客9名、應召女子7名，當場查扣營業所得14萬多元，保險套、監視器主機、監視器鏡頭、無線電、大門磁扣、金屬探測器、信用卡刷卡機等贓證物，訊後依社會秩序維護法裁罰男客、應召女子，並將黃姓負責人及員工依妨害風化罪移送偵辦。

養生館暗藏春色，製作網頁攬客。（記者邱俊福翻攝）

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