刑事局查獲史上最大宗安毒走私案 1.2噸安毒竟藏在垃圾裡

刑事局偵三大隊破獲史上最大宗安毒走私案。（記者姚岳宏攝）

2023/11/15 15:19

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局破獲有史以來最大宗的安非他命毒品海上走私案，販毒集團將海上貨輪接應來的1.2噸安毒及百餘公斤K毒，利用分裝貨輪運至港口，再由路上接應準備散至國內各中大盤毒梟，幸好刑事局探員早有監控，於高雄港58號管制站前攔截圍捕運毒車隊，先後逮捕「陸地」及「海上」運毒負責人葉嫌及柯嫌等人，循線再逮幕後金主李嫌到案，詢後依運毒重罪移送高雄地檢署偵辦，葉等8嫌均裁定羈押禁見。

警方調查，一般大型貨櫃輪在海上航行途中製造的垃圾，都會由小型分裝貨輪接應運至附近國家的港口丟棄，運毒集團竟發現此漏洞，將1噸多的毒品夾雜在垃圾中，意圖走私入境，幸好警方早有消息，否則這批總重逾1.3噸、市價逾20億元的毒品流入市面，後果不堪設想。

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刑警出身的警政署長黃明昭本人今年2月接獲線報，指有運毒集團籌劃自高雄港走私大宗毒品入境，刑事局偵三大隊專案小組深入調查，發現葉嫌等人疑曾運輸走私少量不明物品來台，目的是測試有無破綻，警方掌握其行動軌跡後，開始密集跟監蒐證。

今年8月7日，警方發現運毒集團開始密集聯絡，立刻動員保三總隊及高雄市警局約30多名警力埋伏跟監，於高雄港58號管制站前，攔截圍捕運毒車隊，逮捕「陸地」運毒負責人葉嫌、運毒司機柯嫌、共犯鄭嫌，並於柯嫌貨車上查獲安非他命淨重1公噸201公斤及K他命淨重119.9公斤。

警方同時針對運毒貨輪「飛燕」號執行查緝，查獲「海上」運毒負責人柯嫌、共犯陳嫌、印尼籍船長及船員，並循線拘提幕後金主李姓主嫌到案，查扣現金新台幣515萬元、美金5萬元、運毒貨輪1艘、運毒車輛2輛等證物。

刑事局指出，此次破獲台灣史上最大宗安非他命走私毒品案，並成功向上溯源逮幕後金主首腦到案，即時攔阻鉅量毒品流入市面，遏止毒害，淨化民眾居住環境，警方將持續向上溯源，掃蕩幕後幫派組織，也呼籲民眾勇於檢舉毒品，依防制毒品危害獎懲辦法第6條規定，毒品檢舉獎金最高可達新台幣1千萬元，且會給予檢舉人保密身分。

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行政院長陳建仁視察查緝成果。（記者姚岳宏攝）

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