小琉球遊客當街拉K 警連3天登島臨檢成立「緝毒通報網」

11月7日傳出有毒蟲在大馬路邊公然拉k的情形。（警方提供）

2023/11/13 20:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉為國內知名旅遊景點，但隨著遊客增多，治安亂象與日俱增，11月7日還傳出有遊客光天化日就在大街旁拉K的荒謬事件，東港警分局從上週六起，連續3天登島臨檢及宣導，並比照墾丁以往政策，與旅宿業者成立「安居緝毒打詐友善通報網」，也強調未來將擴大臨檢，抑止不法。

恆春半島墾丁於春假的音樂活動期間就曾因為毒品、酒駕事件猖獗，不僅嚴重影響在地居民，更令旅遊形象大打折扣，多年前屏東縣政府就曾針對此精進改善，警局則透過宣導號召民宿、飯店業者透過類似「友善通報網」通報不法，屏縣府也展現強硬態度再搭配警方強力執法後，治安狀況已有改善。

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不過，近幾年快速竄紅的小琉球，雖無年度特定節日的活動，但在遊客成長的同時，在地生活環境及治安、交通等大受衝擊，11月7日更傳出前所未見的「路邊拉K」荒謬情事。東港警分局表示，有鑑於近日遊客脫序行徑，上週六起，連續3天登島強力執行擴大臨檢威力掃蕩，強力取締交通違規，淨化選前治安，3天共查獲毒品安非他命數包及侵占通緝案，取締交通違規未戴安全帽48件、闖紅燈12件、無照駕駛7件及超速違規20件。

警方還比照墾丁的作法，今天召集琉球鄉旅宿業者座談，宣示維護治安，盼警民合作共同維護社區治安，出席的飯店、民宿業者相當踴躍，琉球鄉的大、中型飯店均到齊，也結合公所、鵬管處等第三方警政措施，建立起友善通報網。

警方表示，若是遊客在旅宿被查獲吸毒，業者同樣會受罰，因此也向業者宣導如何辨識新興毒品、各種可能涉及不法的住客，並鼓勵業者利用「安居緝毒打詐友善通報網」通報，至於防制毒品、詐欺及聚眾鬥毆等案件嚴重影響社會秩序等犯罪樣態，將統合警力，持續登島執行強力擴大臨檢。

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警方連3天登島進行擴大臨檢。（警方提供）

警方今天邀請島上民宿業者進行宣導，並成立「安居緝毒打詐友善通報網」。（警方提供）

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