海巡署緝毒挹注新能量 刑事鑑識獲雙認證
2023/11/13 16:11
〔記者陸運鋒／台北報導〕海巡署以往查獲的毒品案件，往往都是送往刑事局等單位鑑定，不過，偵防分署「科技鑑識實驗室」，近日通過高檢署評鑑審查為概括選任「數位證物」及「毒品證物」鑑定機關，首次獲得國際標準與司法鑑定要求雙認證，為海事安全注入新能量。
海巡署表示，鑒於槍毒走私偷渡趨於科技化、全球化、組織化，且新興毒品與先驅原料具高度複雜性、多元性與不確定性，偵防分署2018年4月28日組改以來，籌劃「科技鑑識實驗室」建置工作。
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海巡署指出，實驗室於2022年1月通過全國認證基金會ISO/IEC 17025認證，以及2022年11月高檢署概括選任為毒品證物及數位證物鑑定機關，除了是對偵防分署「科技鑑識實驗室」管理品質肯定外，更強化實驗室鑑驗刑事證據能力與證明力。
海巡署說，偵防分署為第一線邊境查緝防堵機關，建置實驗室逐步添購拉曼光譜儀、紅外線光譜儀、氣相層析質譜儀、手機鑑驗設備及電腦鑑驗設備等科技裝備，提升邊境查緝、檢驗與快篩能量，以利案件偵辦執行，是繼調查局、刑事局、憲兵指揮部及食藥署之後，第5個獲指定之公部門毒品鑑定機關。