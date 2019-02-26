3噸毒品藏倉儲 黑市價逾10億

2019-02-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕海巡署與檢警單位日前追查基隆一起販毒案時，溯源在新北市金山及瑞芳兩處倉儲，破獲歷來規模最大的毒品及原料工廠，搜出近三公噸，可分裝五百七十萬包、價值十億元的各式新興毒品，這類摻雜藥物及毒色粉的混合型毒品，經常讓不知其危害嚴重性的年輕男女受害，如流入國內，後果嚴重。

起出各式新興毒品 可分裝570萬包

總統蔡英文昨到海巡署慰勉破案有功人員時表示，反毒是政府第一要務，海巡署全力貫徹行政院「新世代反毒策略」，迄今查獲各級毒品九三六四公斤，陳國恩上任海巡署長後，也立刻拿出好的成績單，破獲超大型毒品倉儲，對社會安全網做出大貢獻。

追販毒溯源 破獲超大型毒品工廠

海巡署指出，今年一月在基隆市逮捕販賣Ｋ他命的二十六歲吳男，追查發現他是從新北市金山瑪鋉路及瑞芳四腳亭附近倉儲出貨，調查人員循線前往搜索，赫然發現兩倉儲藏有大批毒品、原料。

吳男負責管理的複合式倉儲，藏有包括「大麻膏」二．八公斤、「Ｋ他命」六十公斤、「毒咖啡包」五○九包、變種毒品「喵喵」原料「2-溴-4-甲基苯丙酮」（第四級毒品）二六五三公斤、「二、三級混合型毒品」十一公斤等。

另外還有新興毒品摻雜用的神經系統藥物「依替唑侖（Etizolam）」一○二萬顆（作用類似一粒眠）、調味用果汁粉十九公斤、自動分裝機兩台（每天可產製五萬七千六百包）及改造手槍、子彈三十四顆，初估毒品黑市價達十億元。

警方查出吳男除看守以及出貨外，也會兼賣毒品，並根據吳男供詞，逮捕另名二十七歲孫姓男子。

兩嫌稱受僱看貨 檢警追上游金主

海巡署研判，以兩嫌處理的毒品量之大，堪稱國內毒品超級大盤，但兩人年紀均輕，不可能擁有如此龐大財力與實力，應只是負責跑腿；兩人都稱是受人僱用負責管理倉儲，雖知是毒品，但對上游都推稱是用黑莓機聯絡，不知對方真實身分，檢警除將兩人依毒品罪嫌送辦，正全力突破上游金主。吳訊後收押禁見，孫十五萬元交保。

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