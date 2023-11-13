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首頁　>　社會

深夜闖紅燈遭攔 男藏毒品露餡

員警攔查騎機車闖紅燈的22歲王姓男子（左者）。（圖由警方提供）

員警攔查騎機車闖紅燈的22歲王姓男子（左者）。（圖由警方提供）

2023/11/13 15:58

〔記者王俊忠／台南報導〕12日深夜11點許，台南市警局第五分局巡邏員警在北區和緯路發現1名男機車騎士車速飛快闖紅燈，攔查時男騎士還太緊張導致嘔吐，把吃得火鍋晚餐都吐出來，員警察覺有異當場查獲男騎士持有1百餘包毒品，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌將男騎士送辦。

台南市警五分局和緯派出所警員吳冠霆、錢稚偉、林崇達於12日晚間巡邏時，在深夜11點巡經和緯路、武聖路口，發現1名機車騎士違規闖紅燈且車速飛快，即一路尾隨至中華西路、民權路口攔停。

員警盤查時，這名22歲的王姓男子疑似過於緊張導致嘔吐，將晚餐吃得火鍋料食物都吐在路邊水溝。員警覺得很可疑、深入追查，即在王男機車的置物箱內發現1袋沒有署名的超商包裹，檢查赫然發現內有100包摻有二級毒品安非他命、搖頭丸及三級毒品苯二氮類之毒品，毒品包外印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，意圖吸引年輕族群，毒品重量初步估計有450餘公克，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，並追查毒品來源。

南市警五分局長陳宇桓表示，深夜是警察工作的重點時段，基層員警外山巡邏、用心攔查可疑人車，一舉查獲大量毒品，有效打擊治安毒瘤，也免於這批毒品荼害民眾。

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員警查扣百包毒品，外包裝還印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，企圖吸引年輕族群。（圖由警方提供）

員警查扣百包毒品，外包裝還印有「潮牌KAWS公仔」圖樣，企圖吸引年輕族群。（圖由警方提供）

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