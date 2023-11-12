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竹聯幫眾誘逼少女賣淫、甚至凌虐 5成員被收押禁見

竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉誘逼少女賣淫等不法。示意圖，與新聞無關。（資料照）

竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉誘逼少女賣淫等不法。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/11/12 14:23

〔記者楊國文／台北報導〕竹聯幫弘仁會成員陳男等人，被控在新北市三峽區開刺青店當據點，吸收組織成員，並誘騙、脅迫多名未成年少女賣淫，少女若不從，就遭幫派成員毆打、燙菸蒂、以鎮暴槍填裝BB彈射擊，還強拍裸照等方式凌虐，有少女逃離被抓回，竟被關在刺青店小房間或廁所，繼續賣淫。新北地檢署指揮刑事局、新北警方提拘陳男等12人到案，將陳男5人向法院聲請羈押獲准，另有多人獲交保。

檢警獲報竹聯幫弘仁會成員陳男等人涉誘逼少女賣淫等不法，有成員想脫離黑幫，還遭陳男強迫簽立本票，並拘禁毆打、持刀砍傷，認為犯行重大，新北地檢署邱綉棋檢察官日前指揮刑事局偵二大隊、 新北市三峽、樹林分局，分赴北市文山區、新北市三峽區等11處搜索，並拘提陳男等12人到案，扣得勞力士手錶、LV包包、金飾等11條、安非他命等物。

檢方訊後，以陳男、簡男、陸男、張男、涂男、孫男等6人涉犯組織犯罪防制條例、兒童及少年性剝削防制條例「意圖營利迫使少女性交易」、強盜等罪，且有勾串、滅證及反覆實施私行拘禁、強盜之虞，向新北地院聲請羈押禁見。

新北地院開庭審理，裁定陳男等5人羈押禁見，張男獲5萬元交保。

此外，洪男3人被檢方諭令各10萬元交保，另3名涉案少年交由少年法院審理。

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