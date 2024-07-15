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竹北光明商圈公園出現男拿棒棒糖拐童？家長聞風高度警覺

新竹縣竹北市有民眾表示，昨（14日）晚光明商圈停車場旁公園出現誘拐小孩的男子，引發熱烈討論。圖為兒十公園示意圖。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市有民眾表示，昨（14日）晚光明商圈停車場旁公園出現誘拐小孩的男子，引發熱烈討論。圖為兒十公園示意圖。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/15 07:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市有民眾表示，昨（14日）晚光明商圈停車場旁公園出現誘拐小孩的男子，自稱是是爸爸媽媽的朋友，拿著棒棒糖要請小孩吃，未得逞後就開著車子離開；民眾將訊息貼在臉書社團，隨即引發熱烈討論。

竹北警分局三民派出所初步回應表示，民眾所報稱的案件警方非常重視，但提供的地點周邊監視器，未拍攝到相似特徵的嫌疑人。警方呼籲，依刑法第241條第1項規定，略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處1年以上7年以下有期徒刑，切勿輕易以身試法。並提醒市民朋友應注意安全幼童安全，勿讓不法份子有機可趁，警方也會加強該區域巡邏。

有民眾在臉書社團竹北大小事貼文，14日晚上6點15分左右，在光明商圈停車場旁公園，有一名男性，戴黑色帽子、墨鏡、粉色口罩、穿黑外套，在鞦韆旁的草叢處，觀察哪個小朋友的爸爸媽媽不在身邊，拿著棒棒糖要請小孩吃，說自己是爸爸媽媽的朋友，未得逞後就開著車子離開。請各位爸爸媽媽提高警覺！

由於光明商圈為竹北市鬧區市中心，當地除美食餐廳，還有多家診所，也是新竹縣文化局所在地，還有文化公園和兒十公園等。此文一貼出，隨即引發熱烈迴響。

新竹縣議員吳旭智表示，已經跟三民派出所反應，他們會去調查並搜尋相關人事，同時他也會通報竹北的各派出所，都留意這個情況！

有網友留言提醒：「請各位爸爸媽媽們帶小孩到公園就不要在那邊給我低頭滑手機」、「最重要的車牌號碼…」、「小孩真的不能離開視線！也要過小孩說不可以跟陌生人走」、「好恐怖！」等。

新竹縣竹北市有民眾表示，昨（14日）晚光明商圈停車場旁公園出現誘拐小孩的男子，引發熱烈討論。圖為兒十公園示意圖。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市有民眾表示，昨（14日）晚光明商圈停車場旁公園出現誘拐小孩的男子，引發熱烈討論。圖為兒十公園示意圖。 （記者廖雪茹攝）

民眾在臉書社團貼文請各位爸爸媽媽提高警覺！ （擷取自臉書社團竹北大小事）

民眾在臉書社團貼文請各位爸爸媽媽提高警覺！ （擷取自臉書社團竹北大小事）

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