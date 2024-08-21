游擊式暴雨炸日本！東京多個車站淹水 羽田機場地勤一度停擺
品川車站雖然沒有出現淹水的情況，但室外月台樓梯因大雨變成「瀑布」，讓進出月台的乘客因此被淋成落湯雞。（圖擷取自@yui_kun 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本東京今晚（21日）晚間下起「游擊式暴雨」（ゲリラ豪雨），驚人雨勢伴隨著落雷，東京JR山手線列車、羽田機場地勤作業一度暫停。日媒指出，暴雨正值下班時間，社群媒體不斷出現東京各地車站民眾目睹現場淹水、樓梯變瀑布等災情。
綜合日媒報導，首都圈下起游擊式暴雨，東京交通大動脈JR山手線「外回」（順時針）及「內回」（逆時針）雙向列車晚間一度停駛；往來東京和大阪的東海道新幹線，晚間部分區間也因大雨停駛。另外，澀谷、港區路面大淹，當局已緊急發布「洪水危險情報」警戒。
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不僅陸地交通大亂，日本國土交通省指出，羽田機場在日本時間晚上6點45分（台灣時間5點45分）受到暴雨伴隨落雷影響，暫時全面停止引導航機等地勤作業。報導指出，羽田機場直到日本時間晚上7點30分（台灣時間6點30分）左右，才全面恢復航機起降等作業。
此外，社群平台「X」（原推特）也有不少人在東京的民眾分享各地災情，其中又以車站居多。根據多位日本民眾分享的發文，市谷車站、國立競技場站雨水從樓梯湧進車站，站內目前淹水；而品川車站雖然沒有淹水況，但室外月台樓梯因大雨變成「瀑布」，進出月台乘客淋成落湯雞。
品川駅、ホームに降りるためには滝を潜り抜けなきゃいけなくなっとるw #ゲリラ豪雨 #品川駅 pic.twitter.com/wL2z4Ni5Ww— ゆい （@yui_kun） August 21, 2024
大江戸線の国立競技場駅はゲリラ豪雨の影響で一部の出入り口が封鎖しています。— ピヨさと （@ecri_cmafukro） August 21, 2024
ゲリラ豪雨みなさん気をつけてください。#ゲリラ豪雨 pic.twitter.com/oiUau0FhMo
ゲリラ豪雨で市ケ谷駅が源泉掛け流し pic.twitter.com/gzynV50QtN— キリィ （@kirrrrie） August 21, 2024
品川駅の山手線雨えぐすぎてバグってしまったwww— りか （@de_vilchan16） August 21, 2024
洗車かよ pic.twitter.com/bT7HqdiGCn
赤坂冠水….#大雨 pic.twitter.com/ACOURzjBAE— Arisa.Sugar （@ArisaSugar） August 21, 2024
市谷車站皆因暴雨從樓梯湧進車站，導致站內目前淹水。（圖擷取自@kirrrrie 社群平台「X」）