游擊式暴雨炸日本！東京多個車站淹水 羽田機場地勤一度停擺

品川車站雖然沒有出現淹水的情況，但室外月台樓梯因大雨變成「瀑布」，讓進出月台的乘客因此被淋成落湯雞。（圖擷取自@yui_kun 社群平台「X」）

2024/08/21 21:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京今晚（21日）晚間下起「游擊式暴雨」（ゲリラ豪雨），驚人雨勢伴隨著落雷，東京JR山手線列車、羽田機場地勤作業一度暫停。日媒指出，暴雨正值下班時間，社群媒體不斷出現東京各地車站民眾目睹現場淹水、樓梯變瀑布等災情。

綜合日媒報導，首都圈下起游擊式暴雨，東京交通大動脈JR山手線「外回」（順時針）及「內回」（逆時針）雙向列車晚間一度停駛；往來東京和大阪的東海道新幹線，晚間部分區間也因大雨停駛。另外，澀谷、港區路面大淹，當局已緊急發布「洪水危險情報」警戒。

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不僅陸地交通大亂，日本國土交通省指出，羽田機場在日本時間晚上6點45分（台灣時間5點45分）受到暴雨伴隨落雷影響，暫時全面停止引導航機等地勤作業。報導指出，羽田機場直到日本時間晚上7點30分（台灣時間6點30分）左右，才全面恢復航機起降等作業。

此外，社群平台「X」（原推特）也有不少人在東京的民眾分享各地災情，其中又以車站居多。根據多位日本民眾分享的發文，市谷車站、國立競技場站雨水從樓梯湧進車站，站內目前淹水；而品川車站雖然沒有淹水況，但室外月台樓梯因大雨變成「瀑布」，進出月台乘客淋成落湯雞。

市谷車站皆因暴雨從樓梯湧進車站，導致站內目前淹水。（圖擷取自@kirrrrie 社群平台「X」）

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