高雄大樓防火巷驚見手榴彈！通緝犯被捕起出大批毒品

高雄大樓防火巷驚見手榴彈內疑裝有火藥，警方逮獲藏彈的朱姓通緝犯，並搜獲大批毒品。（記者黃良傑翻攝）

2023/11/11 08:06

〔記者黃良傑、許麗娟／高雄報導〕高市三民區某大樓旁防火巷內，驚傳遭人放置改造手榴彈，因露出引信，被及時發現報警，警方將手榴彈送驗，驗出疑裝有火藥，調閱監視器鎖定毒品通緝的黃姓住戶，供出是友人朱姓藥頭將手榴彈藏於防火巷，警方昨晚查緝朱嫌到案，搜出安毒、K毒、一粒眠等毒品，以及瓦斯鋼瓶空氣槍、開山刀。

據了解，三民區某大樓洪姓清潔人員3日清理防火巷時，在溝管裡清出1顆手榴彈，洪一度以為只是玩具或模型，將它清出一看，竟是1顆手榴彈，還有1條長長引線外露，嚇得他向保全員回報、報警，三民二分局獲報趕到現場，立即封鎖現場，通知鑑識單位和防爆小組拆彈。

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手榴彈被警方帶回採鑑化驗，成立專案小組追查，過濾防火巷左右2棟大樓監視器，發現2名男子曾鬼鬼祟祟，持不明物品走進防火巷，數分鐘後便離開防火巷，其中一名可疑男子，是大樓黃姓住戶的友人，經傳喚黃男到案，他否認在防火巷藏手榴彈，供出曾借宿的友人朱嫌（35歲）所藏，

警方查出朱男、黃男都是通緝犯，手榴彈鑑定結果出爐，發現彈內填裝疑似火藥，具有相當的爆炸與殺傷力，住戶得知手榴彈竟是改造爆裂物，都倒吸一口氣，因為平時有人會到防火巷內點火吸煙，牆壁上也佈滿天然瓦斯管線，所幸發現早，否則一旦煙蒂未熄滅，恐點燃引信，後果將不堪設想。

專案小組埋伏九如一路上停車場，查緝朱嫌到案，且起獲第二級毒品安非他命1包（毛重19.15公克）、第三級毒品一粒眠（38顆）、第三級毒品K他命2包，毛重3.99公克，電子磅秤1台、瓦斯鋼瓶空氣槍1支、K盤及開山刀1把等罪證，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、公共危險罪嫌及竊盜、毒品通緝移送偵辦。

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高雄大樓防火巷驚見手榴彈內疑裝有火藥，警方逮捕藏彈的朱姓通緝犯。（記者黃良傑翻攝）

高雄大樓防火巷驚見手榴彈內疑裝有火藥。（記者黃良傑翻攝）

警方逮捕藏彈的朱姓通緝犯，並搜獲大批毒品。（記者黃良傑翻攝）

警方搜獲大批毒品。（記者黃良傑翻攝）

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