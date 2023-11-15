追女生出爛招 傳下體不雅照台中「帥哥」慘了......

自認「帥哥」的郭姓男子，自拍下體不雅照片傳給女同事，台中地院依跟蹤騷擾罪判處拘役30日，可易科罰金與上訴。（記者張瑞楨攝）

2023/11/15 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市自認「帥哥」的郭姓男子追求女同事小芳被拒，他不但猛打電話，甚至把自拍下體不雅照片傳給小芳，要求每天接送小芳上下班，小芳不堪其擾報警，台中地院認為他已侵害小芳生活安穩權利，但考量他坦承犯行，依跟蹤騷擾罪判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

判決書指出，自認帥哥的郭姓男子，追求女同事小芳（化名）被拒，還被小芳封鎖聯絡方式，他遂從今年5月底至6月中旬，打電話22通給小芳，還在6月6日自拍不雅的下體照片傳給小芳並說：「我看只剩這招能讓妳解封鎖了......」。

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郭男另從6月7日至11日，短短5天間，猛傳訊息給小芳，包括「想妳啦，幹嘛 妳為什麼要對我那麼機巴？每天只能見面那可憐的10分，...好歹林北也帥哥一枚...，林北現在要每天載妳上下班」，「我也不知道為什麼我這麼愛妳？...我們去吃鼎王好嗎」，以及「好想抱著你睡覺」、「妳願意給我這輩子只愛妳一個人疼妳的機會嗎？」等訊息。

小芳不堪其擾報警處理，台中地院審理時認為，郭男漠視小芳反對（拒絕）的意願，他自承是愛慕、追求小芳，而有上述行為，卻已經讓小芳心生畏怖，直接侵害小芳安穩生活的權利，影響小芳日常生活與社會活動，但考量郭男坦承犯行，依違反「跟蹤騷擾防制法」的跟蹤騷擾罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

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