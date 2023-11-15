逆子要錢不成46刀砍死老母 法官認罹病減損辨識能力改判18年

曾母遭同住兒子持菜刀砍死，逆子一審判無期徒刑，高院認定他罹患思覺失調症致辨識違法能力顯著降低，減刑改判為18年、監護3年。（資料照）

2023/11/15 11:33

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市曾姓男子被控向母親陳婦索討金錢被拒，竟腦羞成怒，先毆打母親，再跑到廚房持2把菜刀朝她頭頸、臉等重要部位揮砍46刀，致傷重死亡，桃園地院依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑，上訴後，高等法院認定曾男罹患思覺失調症已導致其辨識違法能力受一定程度的減損，符合刑法第19條第2項減刑規定，今改判為18年、施以監護處分3年，可上訴。

判決指出，曾男與母親陳婦平日共同居住在桃園市平鎮區住處。2021年12月6日上午6時，曾男因索討金錢未果而與和陳婦發生口角爭執，竟情緒失控，先以拳頭朝陳婦胸部攻擊，導致她受傷倒地不起，有多處肋骨骨折等傷勢。

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曾男見狀仍不停手，到廚房拿菜刀2把朝陳婦的臉部、頭頸等部位，連續揮砍46刀，導致陳婦頭部遭砍傷、顱骨外露、頭頂骨破損，並於左耳、鼻部及右手等處都有輕重不等傷勢。

曾男發覺鑄下大錯，跑到住處陽台大聲呼救，瀕死的陳婦也竭力求救，他棟鄰居廖男聽到後，打電話通報消防隊到場救護，不過，陳婦仍因傷重不治。

桃園地院審理認為，曾男殺害母親陳婦的手段殘忍，使陳婦親人悲慟不已，犯罪危害重大，但考量曾男平日和陳婦相處正常，犯案後亦持刀自戕，可見對犯行尚有悔意，且曾男罹患思覺失調症病情，因此判處無期徒刑、褫奪公權終身。

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