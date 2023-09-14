獨子不堪照顧壓力枕頭悶死中風母親 高院維持8年半徒刑

獨子不堪照顧中風母壓力枕頭悶死，高院認定符合「情堪憫恕」的減刑規定，判8年6月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/09/14 15:27

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市42歲陳姓男子與65歲媽媽相依為命，因陳母中風跌倒臥床，他不堪照顧母親的龐大壓力，去年2月以枕頭悶住母親後趴在上頭睡著，醒來發現媽媽已氣絕身亡，陳男藉酒壯膽撞牆、持刀割頸自戕獲救，桃園地院審酌陳男在獨力照顧母親的困境下選擇以極端方式悶死母親，有「情堪憫恕」之處，將他減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判8年6月，陳男上訴後，高等法院今判決駁回。可上訴。

陳男是獨子，與媽媽相依為命多年，前年11月陳母中風跌倒，有嚴重脊椎側彎、大腦動脈血栓、身體右側偏癱等後遺症，送醫住院後，前年12月22日返家，陳母因生活無法自理，照顧重擔都落到陳男身上。

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去年2月11日，陳男將媽媽送往護理之家照顧，後來因武漢肺炎疫情致家屬探視受限，加上陳母曾發生下床跌倒受傷情事，陳男因此在去年2月17日將媽媽帶回住處休養，由他親自照顧。

陳男因媽媽情緒不穩煩心，曾與媽媽討論同歸於盡未果，萌生殺母念頭。去年2月19日凌晨5點，陳男趁母親熟睡之際，以枕頭悶住她的口、鼻，左右手抓住護理床左側欄杆，並趴在枕頭上睡著，以致陳母窒息死亡。當天凌晨6時，陳男醒來發現媽媽死亡後，飲酒撞牆、割頸自戕未果，上午9點多傳訊告知舅舅等人，親友趕緊報案。

陳男在警詢、偵訊及審理時均坦承犯行。

桃園地院認定陳男涉案事證明確，案發後打電話告知親友，不符自首減刑要件，鑑定結果認為陳男犯案時並無辨識能力欠缺或顯著下降情形，但考量他與媽媽間的親情緊密，在照護及親情間始終無法做出妥善取捨，最終選擇以極端手法解決面臨的困境，犯意與一般逆倫弒親不同，有「情堪憫恕」情形，即使量處殺人罪的法定最低刑度仍嫌過重，因此以刑法第59條予以減刑，判處8年6月徒刑。陳男不服，上訴高等法院。

高等法院採信一審見解及精神鑑定結果，認為不符自首，也無辨識能力降低而有減刑適用，但審酌陳男與母親生前關係親密，感情相當好，對於母親的照護亦相當用心，而陳男是在親自照護的勞累、及交由專業照護的親情維繫兩難間，無法做出妥善之取捨，最終選擇以極端手段解決其所面臨的困境，其犯意與一般逆倫弒親的逆子不同 ，有情堪憫恕的事由，依刑法第59條規定減輕其刑，一審判刑8年6月適當，今判決駁回。

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