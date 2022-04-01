逆子46刀弒母「刀刀見骨」 桃檢起訴求處重刑

曾母遭同住兒子持菜刀砍死，案發後，檢警會同法醫解剖釐清死因。（資料照）

2022/04/01 19:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市31歲曾姓男子有幻聽、幻想及重度憂鬱等疾病，只因討錢不成竟持菜刀砍死同住的63歲重度身障母親，曾母遭砍至少46刀且刀刀見骨、顱骨外露，桃園地檢署檢察官今依殺人罪起訴曾男，並以曾男手段極為兇殘、致母於死犯意甚明，犯後更以服用毒品咖啡包、精神狀況問題辯駁，犯後態度不佳，建請法院量處重刑、以資懲儆，全案移審桃園地院後法官裁定續押。

曾男與媽媽相依為命，同住桃園市平鎮區某社區，去年12月6日清晨6點多，因向媽媽索討金錢未果發生口角，先是以拳頭將媽媽打倒在地，隨後到廚房拿來刀刃長17公分菜刀，朝媽媽頭、頸部連續狂砍至少46刀致死，曾母頭、頸多處刀傷，肋骨骨折、顱骨外露。

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鄰居聽聞曾男在陽台大喊「救命，救我媽媽」，連忙打電話報案求助，救護人員趕抵發現曾家大門反鎖，通報警方並會同里長破門，曾母已趴臥血泊中氣絕身亡，現場查扣2把菜刀、1把剪刀，曾男則於陽台或站或坐、精神恍惚，持另把菜刀欲自戕並試圖從4樓往下跳，警、消合力將他拉進屋並戒護就醫，曾男案發後不斷說著「有聲音在控制他」、「有黑影附在媽媽身上」。

曾男警訊、偵訊時坦承因「氣不過」下手，辯稱有精神疾病問題；鄰居則證稱，母子倆常有口角爭執，但曾男與人互動正常，沒看過他抓狂失控。

檢方將全案送請林口長庚醫院精神部司法精神科鑑定團隊鑑定，認為曾男於2016年因頻繁使用多重物質，期間偶有精神疾病症狀，並於2021年有症狀加劇等情形，但未曾出現嚴重暴力行為，評估犯案當下受精神病症狀影響更劇，出現定向感、行為混亂、邏輯能力缺損等情形。不過，檢方認為曾男開庭時表現正常，對於提問多能理解及答覆，也能認知持刀殺害對象是媽媽並詳細交代經過，足認曾男雖有精神疾病症狀，但尚未達「刑法」因精神疾病障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力而無刑事責任的程度。

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