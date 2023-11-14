「黃金大亨」涂誠文涉地下通匯百億元 沒出境紀錄檢警追緝中

高等檢察署為防制境外資金透過地下通匯等管道介入選舉，近來執行第二波「查緝不法金流專案」，查緝146案、扣案6192萬餘元，掃蕩賭博452件，其中7件是選舉賭盤。調查局鎖定地下通匯，共清查不法金流93億5359萬餘元；今年7月以來兩波專案，共清查115億元。（圖由調查局提供）

2023/11/14 09:17

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市睿森銀樓老闆涂誠文近年在台灣黃金交易市場竄起而有「黃金大亨」、「洗錢教父」封號，涂涉地下通匯案，高等法院更一審本月15日將宣判，涂卻行蹤成謎；本月1日，台北地檢署另就涂夥同有「虛擬幣女神」稱號的幣竟公司負責人張于庭等人，涉嫌百億元地下通匯及詐團「水房」洗錢案展開搜索，張女等5人依涉銀行法等罪羈押禁見，涂未到案昨已通緝；據悉，涂並無出境紀錄。

涂先前所涉地下通匯一案，高院已對涂限制出境及出海，北檢針對另案洗錢案，於今年9月對涂發布境管，涂沒有出境紀錄，如未偷渡，應仍在國內。因此案被告的手機中留有涂傳送「案子要動了」等可疑訊息，恐衍生司法警察內神通外鬼疑雲，北檢表示，已另分洩密罪他字案調查。

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涂涉勾結張于庭、幽默科技董事長徐輊軒進行地下通匯及洗錢案，起源於刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一起地下博弈及詐團洗錢案時，發現贓款曾透過涂經營的睿森銀樓，以地下通匯洗到境外，隨即報請北檢搜索。

檢警獲報，自2020年起至今年10月間，涂涉透過幽默科技向橘子集團等遊戲公司，購買近百億元的虛擬點數，之後將點數轉賣給設在香港的境外公司，再拆賣給不知情的買家；包括香港、日本、韓國及東南亞等多國玩家，均能利用GASH平台進行數位內容付費交易。

幽默科技假借「出口」名義，將虛擬點數轉賣至香港後，另向國稅局申請退稅，貌似合法交易，背後則涉以加密貨幣交易等方式，掩護地下博弈贓款匯洗至海外等犯行；張、徐及該銀樓3位職員均因此案在押。

睿森銀樓之所以受各界矚目，起於去年爆發的「八八會館」爭議，包括現為高檢署檢察官的前警政署政風室主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王涂芝等多位檢警，被指控曾涉足八八會館或前往睿森銀樓招待所而引來非議；據悉，此次涂所涉洗錢等案，與新北檢偵辦的八八會館案為不同案件。

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