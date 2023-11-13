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「黃金大亨」涂誠文涉洗錢遭通緝 另查辦案人員疑洩密

有「黃金大亨」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文涉洗錢，經搜索未到案，北檢晚間發布通緝。黃金示意圖，與新聞無關。（彭博）

有「黃金大亨」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文涉洗錢，經搜索未到案，北檢晚間發布通緝。黃金示意圖，與新聞無關。（彭博）

2023/11/13 17:50

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市睿森銀樓老闆涂誠文近年在台灣黃金交易市場急速竄起而有「黃金大亨」、「洗錢教父」等封號，涂涉地下通匯案，高等法院更一審本月15日將宣判，涂卻行蹤成謎；本月1日，台北地檢署另就涂涉夥同虛擬貨幣交易所「幣竟公司」負責人張于庭等人進行地下通匯、洗錢一案展開搜索，張女等5人訊後被依違反銀行法羈押禁見，北檢今晚已對未到案的涂發布通緝，另就此案有無辦案人員涉洩密一事，分他字案進行調查。

關於涂誠文涉勾結「幣竟公司」負責人張于庭、幽默科技董事長徐輊軒等人進行地下通匯及洗錢一案，起源於刑事局中部打擊犯罪中心偵辦一起地下博弈案件，追查相關金流時，發現贓款曾透過涂誠文經營的睿森銀樓，以地下通匯管道匯洗到境外。

警方報請北檢指揮偵辦，全案於11月1日展開首波搜索，不過涂誠文並未到案，連日來檢警傳、拘無著，今晚已依違反銀行法、洗錢防制法等罪，對涂發布通緝。

專案小組獲報，自2020年起至今年10月間，涂誠文涉嫌透過幽默科技，向橘子集團購買大批GASH點數，之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司，而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家，均能利用GASH平台，做為數位內容付費的交易平台。

檢警掌握，幽默科技假借「出口」名義，將購入的GASH點數轉賣給香港的公司後，另向國稅局申請退稅，從中詐取退稅後的款項，而這些貌似合法的交易，背後實則涉及以加密貨幣交易等方式，掩護地下博弈將贓款匯洗至海外等地下通匯服務，張于庭、徐輊軒等人到案後均已被聲押禁見獲准，至於影武者涂誠文則未到案，行蹤成謎。

涂誠文現年37歲，他在21歲時赴巴布亞紐幾內亞創業，從事黃金收購貿易而致富，號稱1年賺了3億元；近年來他將事業重心轉回台灣，在台北市信義路開設「睿森銀樓」，大量收購黃金、鑽石，曾號稱單日買賣黃金逾1億元，規模直追台灣3大黃金交易商。

2019年2月，涂誠文因現金需求量大，涉嫌以地下通匯方式在境內、外收款及送金，結果遭陳姓男子「黑吃黑」，陳男假意要匯款至中國，涂找中國當地配合者付款後，另委由鄧姓女司機去向陳男收款，陳卻交付1500萬元的新台幣玩具鈔，還賭涂非法經營地下通匯，不敢報警，未料涂仍控告陳男詐欺；陳男一審被依詐欺罪判刑5月，可易科罰金；涂則因從事非法地下通匯而被依違反銀行法起訴，涂一審雖獲判無罪，二審卻改判5年徒刑，高院更一審將於本月15日宣判。

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