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不鳥監視器！沿一中街搜刮「高價帽」 警逮3賊赫見「安全帽山」

陳嫌沿街搜括安全帽，犯行被監視器全都錄。（警方提供）

陳嫌沿街搜括安全帽，犯行被監視器全都錄。（警方提供）

2024/05/06 23:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈逛街人潮多卻引來宵小覬覦，鎖定周遭學生、上班族停放機車上的安全帽下手，除專挑高檔安全帽，還囂張的拿著塑膠袋沿街搜括行竊，經警方布線查緝陸續逮捕3名竊嫌，其中一嫌住處更赫見「安全帽山」，除依竊盜罪送辦，也提醒民眾儘量將安全帽放在置物廂，才不會讓竊賊有機可趁。

台中市第二分局指出，該商圈近一個月來安全帽失竊報案數量大幅提升，轄區警方發現安全帽竊案有所上升後，迅速採取行動，經調閱監視器過濾，只見一名竊賊常在商圈周圍徘徊，手提白色大塑膠袋，沿途鎖定放置機車坐墊，或是掛在後照鏡的安全帽下手，一一裝進塑膠袋內，毫不在乎是否被監視器拍下，行徑大膽囂張。

案經警方跟蒐查緝，鎖定46歲無業陳姓男子涉案逮人時，當場在其他住處搜出堆積如山的安全帽，且大多數是價格數千至上萬元，附有耳機、行車紀錄器等功能的高檔貨，初估他已犯下超過20件竊案，並將贓物拿到跳蚤市場賣掉牟利，除陳男外，警方也陸續逮捕另兩名竊安全帽竊賊，訊後均依竊盜罪嫌移送法辦。

二分局長周俊銘呼籲，市民出門在外應加倍留意個人物品，尤其是貴重的安全帽，應上鎖或存放於車廂內，也鼓勵大家成為警察的「耳朵」和「眼睛」，一旦發現可疑情況立刻報警，透過警民合作，讓一中商圈變得更加安全和諧。

警方在其住處起出堆積如山的安全帽。（警方提供）

警方在其住處起出堆積如山的安全帽。（警方提供）

陳嫌專挑高檔安全帽下手。（警方提供）

陳嫌專挑高檔安全帽下手。（警方提供）

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