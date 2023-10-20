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「FastPay」涉台、菲地下通匯40億 負責人、營運長起訴

匯誠國際支付公司涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工為客群，涉嫌非法經營地下通匯，初估匯洗金額超過40億元。（擷取至網路）

匯誠國際支付公司涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工為客群，涉嫌非法經營地下通匯，初估匯洗金額超過40億元。（擷取至網路）

2023/10/20 09:26

〔記者錢利忠／台北報導〕為防制境外資金透過地下通匯等管道介入國內選舉，司法機關全力徹查地下金流；匯誠國際支付公司負責人詹富程、營運長吳少豪，涉嫌鎖定在台工作的菲律賓勞工，非法經營地下通匯，3年來共匯洗40億6482萬餘元，不法獲利7059萬餘元，其中已查扣5428萬餘元；台北地檢署今依違反銀行法，起訴詹、吳2人，建請法院宣告或追徵不法所得。

檢方查出，自2020年7月1日至去年11月止，該公司開發FastPay應用程式，提供小額匯兌服務，並從每筆小額匯款中，收取手續費99元至149元，非法經營地下通匯，3年來共非法匯兌40億6482萬3137元。

依銀行法規定，非銀行不得辦理國內外匯兌業務，非法經營地下通匯，收受款項達1億元以上，可處7年以上徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

關於地下通匯查緝進度，高等檢察署近來執行第二波「查緝不法金流專案」，共查緝不法金流案件146案、扣案6192萬餘元，掃蕩賭博452件，其中7件是選舉賭盤。調查局則鎖定地下通匯進行查緝，此波共清查不法金流93億5359萬餘元；今年7月以來的兩波專案共清查115億元，將持續掃蕩地下通匯，斬斷不法金流，防堵有心人士利用不法金流介入選舉。

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