防境外資金介選 清查不法金流587億

警方破獲一處大型真人直播賭博機房。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/29 05:30

〔記者邱俊福、錢利忠／台北報導〕警政署為防制選前境外資金透過地下管道介入國內選舉，本月廿至廿六日執行第二波掃蕩地下匯兌及賭博犯罪行動，清查不法金流相關紀錄高達五八七億餘元。

掃蕩賭博452件、7件選舉賭盤

高等檢察署廿至廿六日同樣執行第二波「查緝不法金流專案」，共查緝不法金流案件一四六案、扣案六一九二萬餘元，掃蕩賭博四五二件，其中七件是選舉賭盤。調查局則鎖定地下通匯進行查緝，此波共清查不法金流九十三億五三五九萬餘元，七月以來的兩波專案共清查一一五億元，將持續掃蕩地下通匯，斬斷不法金流，防堵有心人士利用不法金流介入選舉。

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高檢署表示，今年選舉查察重點包括強化查賄、嚴防境外資金、選舉賭盤等三大目標，各地檢署與調查局、刑事局密切合作，於選前積極查緝，以確保乾淨選風。

警政署表示，這次的掃蕩行動，查緝地下匯兌案件卅二件、犯嫌五十人，查扣不法所得九三四萬多元，清查匯兌金額十七億餘元；賭博案件查獲四五二件、犯嫌一二九四人，其中選舉賭盤七件，共查扣賭資二○六○萬餘元，清查賭博輸贏交易紀錄五六九億餘元。

搗破真人直播百家樂 18人法辦

警政署此波掃蕩包括刑事局偵九大隊查察「嘉威」賭博網站各地據點，逮捕汪姓等六十名組頭，該賭網以國內外各種運動賽事賭博，近期另開設本屆亞運賭盤。

刑事局偵二大隊在高雄市前金區的商辦大樓搗破一整層的大型真人直播百家樂賭博機房，現場十四名正妹荷官看到大批警力衝入時，都嚇得舉雙手不敢輕動，共逮獲黃姓負責人等十八人送辦。

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