PS4悠遊卡狂賣48萬套 買家等1年拿不到貨上網公審賣家

悠遊卡公司推出與索尼遊戲主機PS4合作的DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡狂賣，買家等一年拿不到貨怒告賣家詐欺踢鐵板，上網公審倒賠1萬元。（資料照，悠遊卡公司提供）

2023/11/10 11:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕悠遊卡公司3年前推出與索尼遊戲主機PS4合作的DUALSHOCK®4無線控制器（DS4）造型悠遊卡，預購狂賣48萬套，但得等1年才拿得到貨，唐姓男子因交易日期與實際交貨期間間隔過久，把林姓女子訂購的商品賣給其他人，結果被告詐欺罪，檢方處分不起訴後，林女竟把不起訴書內容和唐男個資PO上網公審，唐不滿提告求償5萬5千餘元，法官判林女應賠1萬元。

判決指出，林姓女子向唐男訂購PS4悠遊卡後，等了1年多才接到超商通知取貨，她前往超商取貨時，發現該商品已遭其他人領取，林女連絡唐男，唐男說可能寄錯人，願意賠她2個相同商品或退款1000元，但林女堅持，只要當天晚上8點前沒有貨，就要去警察局提告。

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唐男為了息事寧人，拜托友人拿著PS4悠遊卡趕去超商，但林女卻未現身，唐男傳訊林女，說隔天下午會再請友人拿去超商，請林女再跑一趟，但林女卻回說「心情不好，東西不要了」，拒絕唐男的善意，接著林女還用家人名義，開口要3千元的賠償費，唐男拒絕，林女直接去警局提告詐欺罪。

檢方偵查時，認為雙方僅是買賣糾紛，且唐男事後也盡力彌補，因此認為罪證不足偵結處分不起訴；林女收到不起訴後，認為司法不公，竟把不起訴書和唐男的個資，直接PO上網公審，此舉惹來唐男不快，認為自己為了林女告他的事，多次跑法院調解、開庭而請假，害自己錯失公司全勤獎金，加上精神上受到損害，提告向林女求償5萬5千餘元。

鳳山簡易庭審理時，法官認為，林女為了破壞唐男名譽，上網揭露原告個人資料，確實已侵害到他的權益，因此判林女應賠1萬元，至於唐男主張為了開庭損失的5700元全勤獎金，法官則認為，這是唐男為行使自身權利所負擔的成本，不算直接損害，因此這部分判林女免賠，可上訴。

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