藉指導腹式呼吸涉摸胸性騷 雲嘉南養護工程分局員工遭訴

嘉義地檢署認為陳男涉犯性騷擾防治法意圖性騷擾乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私部位罪嫌，提起公訴。（資料照）

2023/11/08 16:48

〔記者王善嬿／嘉義報導〕交通部公路總局雲嘉南養護工程分局陳姓男員工，去年11月至12月間以教導腹式呼吸為由，觸碰女同事的胸部及肚子，還趁女同事不注意時觸碰其馬尾，女同事因而提告性騷擾，嘉義地檢署近日偵結，依違反性騷擾防治法起訴陳男。

起訴書指出，陳姓男子去年11月至12月間，2次在辦公室頂樓先後以教導腹式呼吸、討論欲與新公司談留任事宜等理由，觸碰女同事的胸部及肚子，還突然將女同事扛起，觸碰女同事左胸等，今年5月在辦公室趁該名女同事無所防備、不及抗拒時，徒手觸摸頭髮馬尾，再藉故詢問要不要訂便當。

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陳男警詢時承認有指導女同事腹式呼吸，辯稱只有將女同事托起到腋下，只摸到肚子而已；他因有椎間盤突起，無法做扛人的動作，而摸女子馬尾部分，他辯稱不曉得這樣違反性騷擾防治法。

該名女子向雲嘉南養護工程分局申訴，分局受理並進行調查，結果認定陳男性騷擾行為成立事實。

檢方認為，腹部、胸部、馬尾等處為社會一般認為身體隱私部位，且女子發現陳男有上揭舉動，即以LINE訊息告知不要有不適當的肢體接觸，以及陳男所做的拍肩、碰手、摸頭讓她感到極度不舒服等語，認為陳男涉犯性騷擾防治法意圖性騷擾乘人不及抗拒而為觸摸身體隱私部位罪嫌，提起公訴。

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