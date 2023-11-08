警涉性騷竟假冒督察調監視器 萬華分局開鍘：記過兩次汰除

萬華分局。（資料照）

2023/11/08 12:17

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警萬華分局西門所黃姓警員，某次到南部一家KTV跟朋友喝酒唱歌時，被同行一名女子指控性騷；黃為了自清，事後居然假冒督察人員，要同為員警的李姓友人調閱當天的監視器畫面，黃因此涉犯瀆職、洩密等罪，並在昨天遭台北地檢署起訴。對此，萬華分局今天強調，黃因此案被記過兩次並列為汰除對象，經告誡與輔導，黃員提出辭呈，於5月24日生效。

警方指出，今年5月時，黃放假跑到南部找李姓友人，並一起到一家KTV唱歌喝酒；不過事後另名同行的女性友人，指控黃性騷並提出申訴，黃為了證明自己的清白，居然聯繫李姓友人，聲稱督察人員要他自己調閱當天的監視器畫面，要李將當天在KTV期間的相關監視器畫面傳給他。

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黃取得監視器畫面後，傳給不少人以「自清」，但反而讓整件事情曝光；督察人員進一步調查，這才發現內情。

萬華分局強調，黃此次涉性騷擾防治法案，依規定查處並核予記過2次行政處分，且認為黃員已不適任警職，並列為汰除對象，經告誡與輔導，黃員提出辭呈，於5月24日生效。至於黃將調查事證洩漏予第三人，涉嫌刑法洩密罪，警方因此也將他函送法辦，他也遭檢方起訴。

萬華分局強調，對於風紀案警方都會秉持主動積極查處，不掩飾、不庇縱、不護短態度與決心，持續落實「警紀警辦」，以維風紀。

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