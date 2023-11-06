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不滿少女造謠外遇竟持拖把柄企圖性侵 男逃15年終被判刑定讞

賴男不滿少女小美造謠他外遇，竟持拖把柄插入下體未果，經逃亡15年才被押解回台；最高法院維持歷審解見，依法判賴男5年徒刑定讞。

賴男不滿少女小美造謠他外遇，竟持拖把柄插入下體未果，經逃亡15年才被押解回台；最高法院維持歷審解見，依法判賴男5年徒刑定讞。

2023/11/06 12:12

〔記者溫于德／台北報導〕賴男不滿15歲少女小美（化名）造謠他外遇，當街毆打對方並持拖把柄插入下體未果，後來他逃亡中國15年，因販毒直到2年前才被押解回台。一、二審都認定他犯「成年人故意對少年犯強制性交未遂而對被害人施以凌虐」，判刑5年；最高法院駁回上訴定讞。

判決指，小美曾向賴妻造謠，指賴男與她的同學有染，導致賴姓夫妻吵架，賴男心生不滿，2005年2月16日晚間8時間，夥同20多名男女，誘騙小美到高雄市新興區茶坊。

小美抵達後，立刻被人持交通錐、安全帽、水管及拖把柄等物毆打，賴男再撕破她的衣物，並指示另名女子脫掉小美胸罩，讓小美赤裸站在街上。

賴男不肯罷休，手持斷裂拖把柄，二度強行掰開小美雙腿，欲強行將拖把柄插入下體，但小美雙腿夾緊抵擋而未得逞，加上有人呼喊「警察來了」，賴男等人才罷手。

賴男犯後逃往中國，2006年1月25日被檢方通緝，後來因在中國販毒而入獄，2021年才被押解回台。高雄地檢署偵結，將他起訴。

法院審理時，賴男僅承認有出手打小美、出腳踢人，否認有脫去或撕破小美的衣物，另他撿起拖把柄「作勢」打人，也沒有要拿拖把柄插其下體，或試圖用手把她夾緊的大腿掰開。

一審高雄地院、二審高雄高分院均根據在場人員的證詞，認定賴男持拖把柄試圖插入小美下體未果；至於小美母親則提到，女兒受害後至今不願回想，也因為這樣才去中國生活。

一、二審考量賴男僅因自認小美造謠影響夫妻感情，便當街施暴、企圖持拖把柄插入小美下體，導致當時年僅15歲的小美身心靈均嚴重受創，且賴男犯後逃亡中國又未能承認犯行，依法重判5年徒刑。最高法院駁回上訴確定。

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