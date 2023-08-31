不爽孕妻外遇！狠男逼脫光性侵狂毆「一屍兩命」 無期改判23年

李男不滿孕妻外遇，竟2度性侵，並以打氣筒毆打凌虐致傷重死亡，造成「一屍兩命」，高院更一審今判李男23年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/08/31 11:17

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市李姓男子認為妻子外遇並懷孕，將她全身脫光並2度性侵，並傳訊給對方嗆聲「你明天準備收屍」，又3度以打氣筒底座等物毆打、凌虐，並將持續毆打其受傷畫面以視訊傳送給國外女網友觀看，妻子因傷重死亡，造成一屍兩命，一、二審均判李無期徒刑；高等法院更一審今依凌虐強制性交罪判李10年、殺人罪判14年徒刑，合併應執行23年徒刑、褫奪公權8年，還可上訴。

判決指出，46歲的李男與小他8歲的妻子結婚10餘年，因感情不睦分居，分別在桃園、雲林兩地居住。

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因李男懷疑妻子有外遇，2021年6月11日以知悉妻子有外遇為由，要求妻子從雲林住處北上桃園談判。不料，當晚見面後，李男和妻子又起口角，李男不顧妻子已懷孕5個月，竟逼她全身脫光，還連續毆打，並以手機拍攝其受傷畫面傳送給國外女網友觀看，還不顧她全身傷痕累累，竟2度性侵；此外，李並逼迫妻子說出外遇對象與聯絡電話，再傳訊給對方嗆聲說「明天你準備收屍」等語恐嚇。

隔天上午10時，李認為妻子對外遇情節有所隱瞞，越想越生氣，竟持打氣筒底座3度朝妻子的頭部重擊，接著再毆打全身多處，前後歷時2小時才收手。下午3時，李發現妻子倒臥在廁所，才緊急打119送醫急救，卻向救護人員辯稱妻子在家中跌倒，但醫護人員將李妻到達醫院時已無呼吸心跳，雖極力搶救仍不治。

李應訊辯稱，懷疑妻子有外遇，敗壞名聲，並無殺人犯意，辯稱「因為她不願意和我離婚又外遇，我非常抓狂，腦袋一片空白，順手抓了東西，就往她頭部、身體打，沒想到她會死亡」，至於性交部分，乃經過妻子同意。律師還主張李為罹患「解離障礙」的精神病患者，案發時辨識行為違法和控制能力，受精神病症影響而顯著降低，應依法減刑。

但檢方查出李犯案後還錄下痛毆妻子與性侵畫面傳給女網友看，手法殘忍且泯滅人性，依殺人罪起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理認為，李是因妻子外遇而暴怒殺人，並非計劃性犯罪，但犯後狡辯、避重就輕，審酌李尚非無從教化矯正，依凌虐強制性交而故意殺害被害人罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。檢方和李均不服一審判決，上訴高等法院。

高院審理認為，李和委任律師雖辯稱李是罹患「解離障礙」的精神病患者，案發時辯識能力顯著降低，應依第19條第2項規定予以減刑，經委託三軍總醫院北投分院對李進行精神鑑定，並傳喚鑑定醫師出庭作證，認定李犯案時未達到「因其精神障礙而導致不能辨識其行為違法，或其辨識行為能力降低」的程度，仍判李無期徒刑、褫奪公權終身。

全案上訴後，最高法院認為有再調查必要，撤銷發回高院更一審審理。高院更一審今依凌虐強制性交罪判李10年、殺人罪判14年徒刑，合併應執行23年徒刑、褫奪公權8年，可上訴。

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