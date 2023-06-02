持刀殺夫還辯「完全沒印象」 老婦被判10年6月

桃園地方法院依家暴殺人罪，判處王婦10年6月有期徒刑。（記者周敏鴻攝）

2023/06/02 12:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓老婦去年8月2日晚間6點多，在蘆竹區住家的主臥房浴室內，將丈夫蕭姓老翁推倒後，再持水果刀刺中蕭翁心臟致死。事後王婦以「對犯案過程完全沒有印象」，想用精神狀況不佳等理由減輕刑責，但法官不採信，今天依家暴殺人罪判處王婦10年6月有期徒刑。

判決指出，蕭翁（91歲）、王婦（71歲）同住在桃園市蘆竹區住家，當天晚間王婦先在主臥房浴室內徒手將蕭翁推倒在地，再前往廚房翻找出1把水果刀後，返回浴室，拿刀刺入蕭翁的胸部，致蕭翁右心室心囊血塞而引發心臟性休克死亡。

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案發後蕭翁、王婦的長子打電話給王婦，他從電話中聽出王婦有異狀，懷疑家中出事了，急忙要求他的弟弟返家查看，才發現蕭翁倒臥住家中主臥房的浴室血泊中，趕忙報警，但蕭翁已回天乏術。

蘆竹警分局逮捕王婦、查扣犯案用的水果刀，依家暴殺人罪將她移送桃園地檢署偵辦，由檢方提起公訴。

王婦於桃園地方法院審理過程中，以自己對犯案過程完全沒有印象為由，盼能用精神狀況不佳等理由減輕刑責，法官認為，衛生福利部桃園療養院曾對王婦進行精神鑑定，認定王婦雖有持續性憂鬱症等狀況，但沒有證據顯示，他行兇時的辨識行為違法能力下降。今天已依家暴殺人罪，判處王婦10年6月徒刑，全案還能上訴。

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