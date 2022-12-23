疑妻外遇刺死她同事 家暴男判刑20年定讞

男子吳金龍懷疑鄭姓妻子與曾姓同事有染，刺傷妻子同時也刺死曾男，遭法院依法判刑20年定讞。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2022/12/23 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕新北市男子吳金龍家暴中國籍鄭姓妻子被法院命禁止接近，去年卻因為懷疑鄭女與曾姓男同事有染，持刀前往鄭女工作的燒烤店行刺，曾男見狀上前攔阻，被刺到臟器外露，送醫不治。但吳男只承認過失傷害致死，一、二審均未採信，依殺人罪、殺人未遂罪併判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

58歲吳金龍擔任吊車司機，曾有家暴、殺人未遂、賭博等前科，前妻因病去世後，他再娶鄭女，但夫妻多次發生口角，鄭女前年聲請家暴令獲准；夫妻分居後，他懷疑妻子與燒烤店曾姓同事有染，加上他與前妻所生的女兒因故去世，去年7月28日下午他持刀到她工作的燒烤店理論。

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吳男抵達燒烤店後大聲斥喝鄭女名字，夫妻起爭執，吳男暴怒衝入店內，持刀朝鄭女揮砍多刀，曾男見狀上前攔阻，反遭吳男持刀捅入左腹，造成臟器外露，送醫搶救不治。

法院審理時，曾男否認殺人，辯稱當下鄭女大喊「我有帶刀」，如果照正常人想法會走開，曾男卻往前走衝，加上他雙腿不方便、左眼看不到，也懷疑曾男拿刀，才會出於防衛刺到曾男，所以只構成過失傷害致死，另他若要殺鄭女，直接桶鄭女肚子或重要部位就好，但依鄭女傷勢可知，他只想傷害鄭女。

一審新北地院、二審高等法院均認為，根據監視器畫面可知，吳男當時站穩腳步，再持彈簧刀由後往前，用力揮刺曾男左腹，屬於積極的攻擊行為，並非曾男貿然上前遭誤刺；另綜觀這對夫妻事前仇隙、案發前吳男預先準備利刃到燒烤店等作為，足可認定吳男是出於殺人動機對鄭女行刺

一、二審審酌，吳男與曾男素昧平生，僅因懷疑鄭女與曾男有染，便持刀在燒烤店行刺兩人，造成曾男家屬難以抹滅的傷痛，尤其現年高齡81歲的曾母，平時起居都由曾男負責照顧，且曾男否認犯行也未達成和解，依殺人罪、殺人未遂罪併判20年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

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