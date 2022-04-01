為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與鄰居口角持刀揮舞嗆殺 基檢火速偵結起訴預備殺人

    示意圖

    示意圖

    2022/04/01 13:30

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子本月中旬與王姓鄰居起口角，大白天持殺魚刀在路上揮舞，邊走邊嗆：「我要找王算帳！」被警方制止；基隆地檢署火速偵結，昨將林男依預備殺人罪嫌起訴；基隆地院隨即召開接押庭，裁定將林男繼續羈押。

    20多歲的林姓男子之前就有家暴父母的惡行，後因父母原諒他，才免於司法追訴他曾犯下的傷害直系血親尊親屬罪。

    林男今年3月16日下午3時許，與王姓鄰居起口角後，情緒又失控，衝進廚房，拿出母親用來殺魚的刀子，前往王上班的便利超商理論。

    林男大白天持刀，氣沖沖走在民風淳樸的和平島街道上持刀揮舞，邊走邊嗆：「我要找王算帳！」，嚇壞路人；王男聞訊閃避，躲過一劫。

    轄區基隆市警二分局和一路派出所獲報趕抵，見林手持殺魚刀，隨即命他交出殺魚刀後，將他逮捕。

    檢警偵訊時，詢問林男與鄰居起口角原因，他只回答，「我就是很不爽！」甚至情緒激動地嗆說，「我出去還要去找他！」

    檢方見林男情緒激動，恐再度犯案，以有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，向法院羈押獲准。

    檢察官唐先恆在羈押林15天後，火速於昨天將林依預備殺人罪嫌起訴後，將全案移審至基隆地院。基隆地院隨即召開接押庭，裁定將林男繼續羈押。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播