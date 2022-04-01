與鄰居口角持刀揮舞嗆殺 基檢火速偵結起訴預備殺人
2022/04/01 13:30
〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子本月中旬與王姓鄰居起口角，大白天持殺魚刀在路上揮舞，邊走邊嗆：「我要找王算帳！」被警方制止；基隆地檢署火速偵結，昨將林男依預備殺人罪嫌起訴；基隆地院隨即召開接押庭，裁定將林男繼續羈押。
20多歲的林姓男子之前就有家暴父母的惡行，後因父母原諒他，才免於司法追訴他曾犯下的傷害直系血親尊親屬罪。
請繼續往下閱讀...
林男今年3月16日下午3時許，與王姓鄰居起口角後，情緒又失控，衝進廚房，拿出母親用來殺魚的刀子，前往王上班的便利超商理論。
林男大白天持刀，氣沖沖走在民風淳樸的和平島街道上持刀揮舞，邊走邊嗆：「我要找王算帳！」，嚇壞路人；王男聞訊閃避，躲過一劫。
轄區基隆市警二分局和一路派出所獲報趕抵，見林手持殺魚刀，隨即命他交出殺魚刀後，將他逮捕。
檢警偵訊時，詢問林男與鄰居起口角原因，他只回答，「我就是很不爽！」甚至情緒激動地嗆說，「我出去還要去找他！」
檢方見林男情緒激動，恐再度犯案，以有反覆實施恐嚇危害安全罪之虞，向法院羈押獲准。
檢察官唐先恆在羈押林15天後，火速於昨天將林依預備殺人罪嫌起訴後，將全案移審至基隆地院。基隆地院隨即召開接押庭，裁定將林男繼續羈押。