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    首頁　>　社會

    夫砍妻致臟器外露重傷 判刑8年半定讞

    陳男持菜刀狠砍姜姓妻子腹部致臟器外露。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    陳男持菜刀狠砍姜姓妻子腹部致臟器外露。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2023/03/09 11:09

    〔記者張文川／台北報導〕28歲陳姓男子去年2月21日在家中持菜刀狠砍姜姓妻子腹部致臟器外露重傷，他將刀放在妻子手上，拔掉監視器電源，再打119讓員警入內，並向員警佯稱妻子自戕；事後陳男僅坦承傷害、否認有殺人犯意，一審、二審皆依殺人未遂將他判處8年6月徒刑，最高法院駁回陳男上訴定讞。

    檢警調查，陳男多次對妻子家暴，妻去年1月底與丈夫分居並提離婚；2月21日，陳男以談離婚等理由，騙妻返回同居處，先施暴再揚言自殺，恰好社工此時聯繫姜女，得知姜女處於危險狀態，立即協助報警。

    警方到場敲門，姜女趁陳男到陽台探頭時，將陳男反鎖在陽台上，陳男暴怒，踹開反鎖的木門，持菜刀猛刺姜女腹部，殺成臟器外露，竟先去洗菜刀，把刀放到妻左手上，拔除房內監視器電源，再撥打119，才開門讓久等的員警進入，並向員警謊稱妻子自裁。

    一審新北地院審理時，陳男否認有殺人犯意，辯稱「如果要殺她，就不會幫她叫救護車，也不會留在案發現場」。

    法官認為，陳男雖有通報119並開門讓警察進入，但是是在清洗兇刀、故布疑陣之後才開門，並向員警稱是被害人自盡，顯見陳男當時已知道自己犯下重罪才報警、開門，不符自首。

    姜女身受重傷，經醫師判斷極可能成為殘障，受傷部位也屬於致命處，認為陳男確實有殺人之意， 依殺人未遂罪判處8年6月徒刑。

    二審高等法院、三審最高法院皆駁回陳男上訴，判刑8年半定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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