見鬼！朝鼓山分局、刑事局南打中心丟鞭炮 挑釁男稱被鬼騷擾

高姓男子連續朝鼓山分局、刑事局南打中心丟炸鞭炮，被送辦。（民眾提供）

2024/04/30 12:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高姓男子（23歲）疑與一家知名拉麵店家有債務糾紛，提著鞭炮欲鳴嚇店家，昨騎機車前往丟擲後，還剩下1個，返途經高雄鼓山分局附近，竟索性點燃一扔，員警衝出逮人，不料，高男不知悔改，又騎到刑事局南打中心（偵八大隊）扔鞭炮，再度被逮時稱自己家裡有「鬼怪」騷擾他，員警聽了傻眼，通知救護車將他送醫院，同時依公共危險罪嫌移送法辦。

高男昨深夜騎機車前往鹽埕區，經過刑事警察局南部犯罪打擊中心門口，又持預買的鞭炮朝門口扔擲，因門口外都是車輛，已涉及公共危險罪嫌，鹽埕警方獲報立即逮人，將他依現行犯逮捕送辦。

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高男連續向鼓山分局、刑事局丟擲點燃的鞭炮，個舉動無疑被視為向警方挑釁，第一次掰神明指示，朝鼓山分局外人行道扔鞭炮，警方認定尚未構成公共危險罪，只依社維法送裁罰，這一次意圖明顯針對刑事局警方，且無顧門口前都有汽車。

鹽埕警方到場發現高男於該處燃放鞭炮，所幸當時無人受傷，經了解，高男自稱心情不佳且碰到鬼，才會燃放鞭炮，惟警方與其言談過程中語無倫次，且神情激動，故警方通知救護車到場將其送醫治療，並依公共危險罪、恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

高姓男子連續朝鼓山分局、刑事局南打中心丟炸鞭炮，被送辦。（民眾提供）

高姓男子連續朝鼓山分局、刑事局南打中心丟炸鞭炮，被送辦。（民眾提供）

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