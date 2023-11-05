北車收銀機大盜3個月犯案50件 被逮後遭羈押

呂男行竊過程被監視器拍下。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/05 12:57

〔記者王冠仁／台北報導〕33歲呂姓男子疑似行竊成癮，專門在台北車站商圈的周邊店家行竊，鎖定商家收銀機內的現金，趁無人看管之際下手；他若能打開收銀機就偷走現金，若打不開，就把整台收銀機搬走，警方發現近3個月來，他共犯下50多起案件，得手金額約10萬元，警方在北車附近埋伏3天才順利逮到他。

據了解，呂姓男子過去就有多起竊盜前科，原與家人同住，但因他一天到晚犯案，警方常去他家逮人、傳喚，家人不堪其擾，最後他只好離家。呂離家後居無定所，於是跑到台北車站、站前地下街等地過夜，白天時就四處行竊，甚至還會搭捷運、火車到新北、桃園的商圈犯案。

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北市警中正一分局近3個月來，陸續接獲商家報案，被害商家聲稱，有竊賊在打烊後，持利器破壞收銀機防盜設備，將收銀機整台搬走，或是破壞收銀機後偷走內部現金。警方也在附近小巷內找到被砸毀的收銀機，內部財物也已經被竊賊搜刮一空。

警方調閱監視器畫面並分析犯案手法，鎖定竊賊就是居無定所的呂姓男子，但由於呂沒有固定落腳處，追查具有相當難度。警方最終分析、鎖定他經常行竊的地點，員警徹夜埋伏3天後果然順利等到人，趁他現身後上前逮捕。

警方說，經初步清查，呂嫌近3個月來在北車周邊共犯下50起案件，得手金額超過10萬元；警方不排除他還在其他地方涉案，除了將他依竊盜罪嫌送辦，也將擴大清查。此外，由於呂明顯有反覆實施其同一犯罪的疑慮，經建請檢察官聲請預防性羈押，獲法院裁定准予羈押。

呂男行竊過程。（記者王冠仁翻攝）

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