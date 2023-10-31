連長幹走別連T74機槍槍管 還辯稱同一旅不算竊取

陸軍時任步五營連長謝姓男子（今年5月退伍）涉嫌竊取步一營步一連軍用武器、T74機槍2支預備槍管。（中央社，本報合成）

2023/10/31 16:32

〔記者王善嬿／嘉義報導〕陸軍時任步五營連長謝姓男子（今年5月退伍）涉嫌竊取步一營步一連軍用武器、T74機槍2支預備槍管，經步一營步一連發現預備槍管短少，調閱監視錄影畫面全案始曝光，由於謝男涉嫌違反陸海空軍刑法，經嘉義憲兵隊移送偵辦，嘉義地檢署近日起訴。

陸軍南測中心步兵101旅去年元月執行裝備調撥裝箱清點作業，自台南內角營區到嘉縣精忠營區2次清點均未確實，2箱T74機槍各短少1支預備槍管配件沒被發現，去年9月進行第三季開箱清點作業時，黃姓一兵發現短少2支預備槍管，時任步五營連長（今年5月退伍）的謝姓男子涉嫌竊走步一營步一連的T74機槍2支預備槍管充數，步一營步一連發現預備槍管短少調閱監視錄影畫面，全案始曝光，謝男因涉竊取軍用武器、涉嫌違反陸海空軍刑法，經嘉義憲兵隊移送偵辦，嘉義地檢署近日起訴。

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謝男堅決否認有竊取軍用武器犯行，他辯稱發現短缺2支T74槍支預備槍管，就進入精忠動員庫房尋找，發現有未編財產編號的槍箱，認為是無主的財產才打開、拿取預備槍管，財產原本就是101旅的，他並沒有竊取。

檢憲調查，陸軍南測中心執行「提升後備戰力各類型新編暨組織調整後備部隊裝備調撥計畫」，將接收的T74機槍及配件清點裝箱，T74機槍主件編有序號，配件、預備槍管並無編序號，每組T74機槍有1挺機槍、1支主要槍管及1支預備槍管，主件、配件都放在同一個槍箱，去年5月在內角營區實施裝備檢查，未確實以裝箱清單清點，導致2箱T74機槍各短缺1支預備槍管。

去年6月，武器裝備被載到嘉縣精忠營區，101旅步五營未清點就接收、存入動員庫房，直到同年9月底該營執行第三季開箱清點，依照槍枝序號、1支預備槍管放入槍箱，黃姓一兵發現短少2支預備槍管，時任連長的許男接獲回報，為便宜行事，持螺絲起子進入動員庫房，撬開2個步一營步一連的T74機槍槍箱，竊取2支預備槍管，並將其裝入步五營步三連的T74機槍槍箱。

檢察官認為，101旅步一營、步五營的財產分配在明顯的位置，難以令一般人認錯，案發時各營財產均已分配完畢，分配區域外的財產，一定是已分配給各營保管的財產，不可能認定是無主之物，且國軍武器是危險物品，流落在外可能性甚低，未經保管人同意就拿走其他槍箱的預備槍管，已侵害101旅步一營步一連的財產權，認為謝男辯詞不可採信。

嘉義地檢署。（資料照）

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