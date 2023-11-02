南彰化頻傳偷電線賊 警方急逮2男送辦

警方逮捕余男偷竊豬舍電纜線，並查扣其尚未變賣的電纜線一批。（民眾提供）

2023/11/02 20:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕南彰化近日傳出多起電纜線失竊案，其中溪州鄉光路一帶就有10處電線遭竊，由於正值稻米成長期，急需電力抽水灌溉，農民為此氣得跳腳，另外，田尾鄉一處正在興建中豬舍被竊近百米長電纜線，導致工程無法施工。北斗警方獲報循線追查，分別查獲林姓、余姓男子涉嫌行竊，全依加重竊盜等罪嫌移送彰化地檢署偵辦，其中林男聲押獲准。

彰化縣溪州鄉水稻產區正值稻作熟穗期，農民每天都需抽水灌溉，10月19日清晨，農民如往常前往灌溉，發現抽水馬達無法運作，仔細一看馬達的電纜線竟被利器剪斷，而且不只一處遭竊，光路一整排竟有10座抽水馬達電纜線都被剪到「斷頭」，農民見狀氣得大罵竊賊「真么壽！」。

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同樣發生在10月中旬，田尾鄉一處新型豬舍正在建置，卻被小偷連續2次闖入，偷走約100米電纜線，導致無法通電施工，工程延宕，損失約5萬元。

鄭姓農民表示，被偷電線雖非鉅款，可是要重新花錢花時間裝設，相當不便，而且連續又密集發生同樣竊案，質疑是集團所為，也讓其他農民擔憂會不會輪到自己受害，不免人心惶惶。

北斗警分局表示，警方據此獲報後展開追查，近日先逮捕竊取豬舍電纜線的余男（45歲），並查扣其尚未變賣的電纜線一批，據他供稱，因缺錢花用才鋌而走險，僅變賣一小部分電纜，得手600元，訊後依竊盜罪嫌移送。

同時警方也鎖定抽水馬達按犯嫌林男（42歲），昨日在其住處查獲犯案用工具美工刀及虎口鉗2把，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送，林男聲押獲准。

警方調查，余男先將車放在遠方路旁，然後徒步用雙手將電纜線沿路收走，再若無其事放入後車廂內，手段高明。（民眾提供）

林男涉嫌以美工刀及虎口鉗剪斷抽水馬達電纜線，訊後依加重竊盜罪嫌移送並聲押獲准。（民眾提供）

林男涉嫌以美工刀及虎口鉗剪斷抽水馬達電纜線。（民眾提供）

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