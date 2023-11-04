彰化139縣道抓壓車喊卡！「過彎小於60度」開罰 即日起取消

實施才4天！彰化縣縣道139線抓過彎壓車連日來輿論炸翻，彰縣警局今晚宣布即日起暫緩實施。（警方提供）

2023/11/04 21:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局在事故頻傳的139縣道2處彎道建置科技執法設備，11月1日起宣導14天，15日起正式偵測拍照抓「機車過彎壓車傾角小於60度」，引爆網友怒火，砲轟「彰化自成一國」、「以後騎車要帶量角器」，網紅、網友紛紛製作梗圖嘲諷。彰化縣警局今晚（4日）宣布，「科技執法即日起暫緩實施」，這套系統只宣導4天就告夭折。

為強化縣道139線彎道危險駕車及速度管理，彰化縣警局建置新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，自動偵測、照相及逕行舉發「彎道壓車危險駕駛機車」，設置地點在素有「死亡彎道」稱號的李舍咖啡店及少林寺這2處彎道，1日起到14日是宣導期，15日起正式執法取締。所謂的科技執法是，機車過彎時輪胎與路面夾角小於60度，科技執法系統就會自動偵測後拍照，傳送到後端由員警判讀過濾，作為是否開罰標準。

請繼續往下閱讀...

被罵翻 科技執法宣導4天就夭折

科技執法措施消息傳出，引發大批網友怒火，紛紛上彰化縣長王惠美臉書砲轟，「貴黨總統、立委選舉是不想選了嗎？」「妳知道多少人因為量角器賭爛妳嗎？」還有人酸，「縣政府有賣機車過彎量角器嗎？」有人怒批，騎個車還要用量角器？可不可以不要這麼的低智商？科技執法不是給警方這樣亂用的；現在警察是要凌駕在法律之上？警方太閒著沒事做，誰可以騎車而不會傾斜的？不要讓人民看到警察騎車車身有超過60度。

縣警局今晚發布新聞稿說，警方原擬針對139彎道壓車危險駕駛行為，實施科技執法取締，並於近期宣導周知後開始實施，本案相關取締方式，引發社會大眾正反兩面熱烈討論，共同正視139縣道交通安全。警察局將廣納各方意見，針對法律規範、系統穩定、儀器精準、違行態樣及社會觀感等方面，進一步審慎全面評估，研擬更縝密執行方式，以消除民眾疑慮，本案將持續宣導安全駕駛觀念，並暫緩後續科技執法。

縣道139線科技執法抓過彎壓車，「機車過彎壓車傾角小於60度」就會挨罰。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法