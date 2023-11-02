彰警推139線過彎壓車小於60度開罰 挨酸「超越牛頓三大定律」

139線機車騎士過彎壓車角度小於60度即會被科技執法拍照。 （警方提供）

2023/11/02 14:39

〔記者湯世名／彰化報導〕往來彰、投兩縣139線「死亡彎道」近年來死傷車禍頻傳，彰化縣警局1日起在2處彎道實施科技執法，只要機車過彎角度小於60度即會拍照，再由員警過濾無誤後開單，宣導後15日起開罰，為全台首創，不料該措施慘遭網友砲轟「想搶錢就直接說」，甚至開酸「條子的物理課都翹課」，超越牛頓三大運動定律的警察局，開創了物理學的新篇章。

今年5月間2名少年共乘機車在139線「死亡彎道」過彎時撞擊路樹，造成其中1名少年死亡，乘客受傷；7月間1名騎士也在過彎時自撞路樹殞命，8月間1名機車騎士過彎時也失控衝撞路樹死亡，短短3個月內接連發生3起死亡車禍，引發地方議論。

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為強化139線彎道危險駕車及速度管理，彰化縣警局建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛的機車進行自動偵測、照相及逕行舉發，設置地點在素有「死亡彎道」稱號的李舍咖啡店及少林寺這2處彎道，1日起至14日宣導，15日起正式執法取締。所謂的科技執法，是機車過彎時輪胎與路面夾角小於60度，科技執法系統就會自動偵測後拍照，並傳送到後端由員警進行判讀過濾，以此作為是否開罰標準。

該項科技執法措施消息傳出，2天來引發大批網友開轟，有人怒稱騎個車還要用量角器？可不可以不要這麼的低智商？科技執法不是給警方這樣亂用的；現在警察是要凌駕在法律之上？想搶錢就直接說；警方太閒著沒事做一直找機車騎士麻煩，誰可以騎車而不會傾斜的？不要讓人民看到警察騎車車身有超過60度。

還有網友稱「有種交警也給我騎直的」，都不要壓車身過彎全部打龍頭啊，是要不要這麼低智商？傾角60度隨便都超過？以後只要看到員警有壓車就檢舉，敢壓一台就檢舉一台；甚至有網友稱不要當了公職，腦子都不動了，條子的物理課都翹課嗎？請問檢測儀器是否通過檢測？若像區間測速一樣出包，民眾該如何舉證自保？還有人酸稱已經不是全台首創了，是世界首創，貴單位知道自己創造歷史了嗎？

彰化縣警局在139線2處彎道實施科技執法，即日起至14日宣導，15日起開抓，不料2天來引發網友砲轟搶錢。 （警方提供）

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