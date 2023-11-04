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年輕顧玩年老貧病要兒子扶養 法官打臉判子免扶養

年輕時不顧家、不扶養兩個兒子，離婚18年後要兩個兒子盡扶養義務，南投地院法官裁定兒子免除扶養義務。（記者陳鳳麗攝）

年輕時不顧家、不扶養兩個兒子，離婚18年後要兩個兒子盡扶養義務，南投地院法官裁定兒子免除扶養義務。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/04 21:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣簡姓男子年輕時顧玩樂，妻懷孕時還被其家暴早產，離婚後對2名幼子不曾聞問，現在生病貧困，打官司要扛學貸唸大學中的兒子們扶養，南投地院法官裁定其子免除扶養義務。律師張毓珊說，直系血親互有扶養義務，簡男在子女成長過程中缺席或暴力相向，符合民法「未盡扶養義務情節重大」，其子免除扶養義務。

簡姓男子年輕時沒有家庭責任，曾偷妻子金飾買房、買車，其妻懷長子34週時，遭其腳踹而提早生產，簡男只付過兒子幾個月的保母費，就以唸夜校沒有錢為由未再支付，兩人後來又生下次子，簡男仍愛玩樂，一天到晚換工作，妻曾要求他簽切結書不准再毆妻與幼子，工作未滿一年不能換工作，惟簡男未能做到，妻子切心離婚，隻身扶養6歲和2歲的兒子。

簡男近幾年生病，每月領身心障礙津貼3700多元生活，簡男的哥哥要兩個姪子扶養父親未果，離婚18年的簡男索性打官司要兒子扶養。

兩個兒子在法庭上表示，從小由母親辛苦養大，對父親幾無印象，大學都靠學貸和打工，長子表示因他延畢，因此打官司時還在補學分，將來畢業後還有大筆學貸要還，次子則說，就讀大二的他，也是扛學貸，也無力扶養完全無印象的父親。

南投地院法官認為，簡男未盡人父責任，兒子成長過程未受有父愛關懷與照顧，無正當理由未盡扶養義務且情節重大，判決兩個兒子免除扶養義務。

律師張毓珊說，直系血親互負扶養義務，但簡男在子女成長過程缺席，甚或有家庭暴力行為，幼孩子是二次傷害，現在要求成年兒子扶養，對其子而言顯然有失公平，因此簡男符合民法在2010年修正118條之1的情況，即對未盡扶養義務的父母，情節重大的話，法院可以免除子女全部的扶養義務。

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