要不到錢就放火燒女兒 8旬翁活該「老孤枯」

賴姓老翁要不到錢竟拿去漬油潑在女兒身上卻點火，被法官判免除女兒對他的扶養義務。示意圖。（資料照）

2021/01/13 14:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕81歲賴姓老翁年輕時不學好又不務正業，多次出入監獄，年老時沒錢養活自己，和前妻所生的兩個兒子又被法院判准不用養他，賴翁轉向女兒提告要求每月給付2千元扶養費，但女兒痛斥父親只要缺錢花用就會大吵大鬧，甚至還放火燒過她，法官認為賴翁沒有善盡父親之責，免除女兒對他的扶養義務。

判決指出，賴姓老翁年輕時生性好逸惡勞，不思正常工作，詐騙取財成習，多次因詐欺、背信案件入監服刑；賴翁雖然個性軟爛，但女人緣不錯，有過兩段婚姻，他曾與陳姓婦人結婚生下2個兒子，離婚後，又與蘇姓婦人成家，再生2個女兒，本該是安養天年的年紀，卻因自己年輕時造的孽太多，導致妻離子散，沒人想理他，只能住在安養中心渡過晚年生活。

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不過，安養中心月費7千多元，賴翁每月領的7千多元中低收入戶補助全都拿去繳給安養中心，他沒錢吃飯過生活，向前妻兩個兒子討生活費，卻被法院判不用給錢；賴翁沒有辦法，只好轉頭向兩個女兒要錢，但大女兒罹患嚴重憂鬱症而無法工作，小女兒則氣得痛駡賴翁憑什麼來要錢。

高雄少家法院審理時，小女兒氣極痛陳，父親不肯工作又愛在外花天酒地，時常出入監獄外，還在外頭欠下一屁股債，逼得全家人都受累，而賴翁平常都不回家，只有沒錢花用時才會回家，回家討不到錢就開始砸東西，甚至曾經拿去漬油潑在她身上打算放火燒她，家人幫他背債還要被他打駡，早就不把他當父親。

法官傳喚家人出庭作證，也都痛駡賴翁根本不像男人，只會伸手靠女人吃飯，根本沒有在顧家庭，法官因此認定賴翁沒有善盡父親之責，在女兒成長過程中幾乎缺席，造成父情感長期疏離，駁回賴翁聲請，可上訴。

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