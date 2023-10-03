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8旬翁年輕時愛賭還家暴妻小 兒提免除扶養獲准

新竹地院法官審酌老翁於有工作能力時未曾扶養照顧過子女，無正當理由未盡扶養義務的情節確屬重大，裁定兒子對父親的扶養義務應予免除。 （記者廖雪茹攝）

新竹地院法官審酌老翁於有工作能力時未曾扶養照顧過子女，無正當理由未盡扶養義務的情節確屬重大，裁定兒子對父親的扶養義務應予免除。 （記者廖雪茹攝）

2023/10/03 16:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹8旬老翁，被妻小指證年輕時愛賭博又不工作，沒錢就打小孩，花光祖產還逼妻子賺錢或借錢給他花用，兒子被逼做童工不慎受傷，甚至為阻止父親家暴母親而遭父親提告，老翁還離家不歸獨自在外享樂，兒子請求免除扶養義務；新竹地院法官審酌老翁於有工作能力時未曾扶養照顧過子女，無正當理由未盡扶養義務的情節確屬重大，裁定兒子對父親的扶養義務應予免除。

新竹地方法院指出，這名8旬老翁從事資源回收工作，每月收入最好的時候有1萬多元，房租1個月8千元，名下有1部老舊汽車，生活困窘，無法維持自己的生活，有受扶養的必要。

直系血親相互間，互負扶養之義務。但依民法相關規定，對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為；或是，對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。

法官調查，對於兒子主張父親對其未盡扶養義務，經母親證述，前夫「會對她及4名子女家暴，自己懶惰不賺錢，還愛賭博，只要沒錢就會打4個小孩」，她捨不得孩子被打會拿錢出來；但她若沒錢就被前夫打，叫她跟娘家人或朋友借錢，借不到就繼續打。前夫父母留給他的錢都被花光，子女小時候就叫他們去做童工，賺的錢則被前夫拿走，她害怕被打都不敢回家，4個孩子都是她賺錢養他們的。

此外，老翁的其他子女也作證，弟弟13歲、哥哥15歲時去鐵工廠做工，沒幾天弟弟手斷掉，花10萬元接回來。

對此，老翁雖然辯稱前妻和子女都亂說話，但未提出任何證據，因此法官對其開抗辯自難採信。

新竹地院指出，法官審酌老翁於子女年幼時有工作能力，卻未曾扶養照顧過子女，所為已違反身為人父應盡之責任，其無正當理由未盡扶養義務之情節確屬重大，如強令聲請人負擔對相對人之扶養義務，顯違事理之平，因此兒子依民法第1118條之1第2項請求免除對相對人之扶養義務，核無不合，應予准許。

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