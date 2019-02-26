少時遭雙親棄養 檢方：長大免扶養義務

2019-02-26 23:39

〔記者吳政峰／台北報導〕一名男子壯年時拋家棄子，遠赴中國經商，20幾年後經商失敗返台，經濟困頓，竟狀告從未撫養過的兒子「遺棄」，兒子無奈地反問檢察官「爸爸不養我，我可以不養他嗎」？台中地檢署主任檢察官郭靜文表示，不論民事或刑事都有規定，只要能舉證少時遭棄養，就可免去扶養義務。

郭靜文指出，我國民、刑法規定子女有扶養父母義務，民法規定在第1114條第1款規定「直系血親相互間，互負扶養之義務」，刑法則在第294條第1項則規定：「對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處6個月以上5年以下有期徒刑。」

郭靜文說，實務上類似案例層出不窮，但要求被棄養或遭受父母親身體或精神虐待的兒女必須扶養父母，形同在傷口上灑鹽，並不合理，因此民法於2010年1月27日公布增訂第1118條之1規定：「受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務：一、對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為。二、對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。」；刑法亦一併修正相關免責條款。

郭靜文解釋，在上開法律相關規定修正之後，如果父母無正當理由棄養未成年子女，或對於未成年子女實施侵害生命、身體、自由之犯罪行為，如：殺人未遂、性侵害、虐待等，則子女於成年後依民法規定，對於無自救力之人（指不能維持生活又無謀生能力者）雖負有扶養義務，然因無自救力人先前的行為，則成年子女因而不為無自救力人生存所必要之扶助、養育或保護，應認不具可非難性，則法律不予處罰。

郭靜文透過台灣司法人權進步協會建議，讀者如果遇到類似情形，刑事案件偵查中可以舉出遭棄養或身體、精神虐待等不法侵害的相關證據，主張有可以減輕或免除扶養義務的法定事由，或者直接向法院提起民事訴訟請求減輕或免除扶養義務。

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