男牙痛被拔6顆牙 治兩年沒起色驚覺是密醫看診

男子阿順（化名）牙痛兩年治療沒起色還被拔了6顆牙，事後驚覺竟是密醫幫他看診。示意圖。（資料照）

2023/11/04 09:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子阿順（化名）牙痛找不到好醫師幫他治療，透過友人介紹找上李姓牙醫師，李男治了2年、拔了阿順6顆牙還是沒改善，阿順只好再找其他醫生協助，並輾轉得知李男竟是無牌密醫，氣得報警提告，高雄地院依違反醫師法判李男徒刑8月、緩刑3年。

判決指出，2019年間，阿順牙齦腫脹疼痛，他四處找醫生治療都沒有改善，在友人介紹下，找上位於鳳山區某巷弄裡，沒有掛上牙醫招牌的民宅，當時民宅落地窗上貼有牙齒圖案，但沒有診所名稱或醫師姓名；阿順硬著頭皮上門求診，李姓牙醫師陸續拔了阿順左、右側智齒、犬齒3顆、右上智齒1顆，並幫他的左上側犬齒抽神經。

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阿順治療了兩年，但牙痛症狀仍未改善，於是他只好再向其他牙醫診所求助，並輾轉得知李男竟是無牌密醫，氣得報警提告；檢警調查時，發現李男除了幫阿順拔牙外，還曾幫黃姓患者磨牙齒、注射麻藥、抽取神經、拔牙、咬模、製作假牙及開藥。

雄檢偵查時，李男否認行醫，辯稱自己只有幫阿順印齒模及磨合牙齒、做牙套，收了他3萬6千元，沒有幫他治療牙齒；檢方函詢高市衛生局查詢，確認李男不但沒有醫師資格，也沒有鑲牙生、執登齒模技術員證照，依違反醫療法將他起訴。

高雄地院審理時，李男自知難逃法網，只好改口坦承犯行，還把治牙的費用3萬6千元還給阿順，法官認為他犯後態度尚可，且未造成嚴重危害，依非法執行醫療業務罪判徒刑8月、緩刑3年，應向公庫支付10萬元，可上訴。

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